Emiten otra orden de aprehensión contra Quispe

El Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz emitió una nueva orden de aprehensión contra el diputado Rafael Quispe porque no se presentó al juicio en el que es procesado por acoso y violencia política contra Felipa Huanca, excandidata a la Gobernación de La Paz por el MAS.

“Ayer teníamos audiencia, todos fueron notificados y (el diputado) no ha venido, por eso ha salido una nueva orden de mandamiento (de aprehensión), sabe él, tiene rebeldía y él tiene que ir a declarar”, señaló Huanca.

Agregó que el diputado es un “mañudo” que perjudica a la justicia con el fin de cansarla, pero aseguró que no desistirá del caso e seguirá hasta lo último.

Quispe respondió que no tiene miedo de ir preso. “Si me van a meter preso por denunciar la corrupción, no les tengo miedo a Evo Morales ni a su presidente del Tribunal Primero Anticorrupción, Iván Perales. Pueden hacerlo acá, les estoy esperando”, manifestó a través de su Twitter.