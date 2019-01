Evo está seguro de ganar las próximas elecciones y llama “llorones” a opositores

El presidente Evo Morales dijo ayer que está seguro que volverá a ganar en las próximas elecciones e incluso expresó que no sabe cómo aguantará cinco años más de gestión gubernamental.

“Estoy seguro que van a seguir lloviendo más obras y ahora el desafío es cinco años más. Yo no puedo creer cinco años más, no sé cómo aguantaremos, (pero) como somos de familias trabajadoras, vamos a seguir aguantando”, manifestó Morales, en la entrega de una obra en el municipio de Independencia.

Señaló que “el pueblo no se equivoca, el pueblo sabe” y remarcó que por eso se está avanzando “bastante” en el desarrollo del país y se continuará trabajando, aunque insistió que tampoco puede creer que siga en el poder desde hace 13 años de manera continua.

“Hermanos y hermanas, a veces yo no creo, ya estamos 13 años en el Gobierno, ese niño llamero está 13 años de presidente, cómo se puede entender eso”, sostuvo.

Critica a la oposición

El Presidente también dijo que los opositores deberían unirse, en base a las propuestas del pueblo y no del imperio, antes de estar llorando y quejándose a la Organización de Estados Americanos (OEA). Haciendo alusión a Carlos Mesa, quien pidió que se aplique la Carta Democrática en Bolivia así como en Venezuela.

“Estamos escuchando que no quieren las elecciones primarias porque nos tienen miedo (…) y piden la intervención de la OEA, están diciendo que habrá fraude, pero qué fraude si el 2002 nos han quitado el triunfo y no nos hemos quejado, no hemos llorado y ellos anticipadamente ya están llorando, de paso son llorones los de la derecha, por qué no se juntan todos de una vez”, aseveró.