Alcalde que amenazó con “enterrar vivos a opositores” acusa a los medios de denigrarlo

Luego de advertir con el "entierro" de los opositores", el alcalde del municipio cochabambino de Colomi, Demetrio Pinto, acusó a los medios de información de denigrarlo y discriminarlo, además de distorsionar el sentido de su discurso pronunciado frente al presidente Evo Morales, el pasado domingo 13 de enero.

Pinto afirmó que "los medios han exagerado lo que dije para influenciar en la población", según un comunicado de la ANP.

También han tergiversado, denigraron y crearon discriminación contra mi persona a nombre de la libertad de expresión, por una "metáfora", declaró a la Agencia de Noticias Fides (ANF).

Durante un acto proselitista, el Alcalde advirtió a los políticos opositores a Morales con "enterrarlos vivos" si ingresaban a la región.

"Yo me refería al tema de enterrar, digamos, en las urnas, con el voto, políticamente, etcétera. Si hablamos metafóricamente, también el MSM (Movimiento Sin Miedo) está enterrado, ha perdido su personería jurídica, a eso me he referido", manifestó a radio Pío XII de la Red Erbol.

Según la versión de Erbol, Pinto declaró su respeto a la vida y los derechos de las personas y anunció que todos los partidos son libres de realizar campañas en la zona que está comprendida en la provincia Chapare del departamento de Cochabamba.