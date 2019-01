Aparece otra menor que fue dopada y violada en Mairana

Tras la presentación del médico Roberth M., acusado de violar a una adolescente de 15 años en Mairana, Santa Cruz, aparecieron más víctimas. Ayer, los familiares de otra menor de 16 años que también habría sufrido una violación por parte del galeno y otras tres personas más, se presentaron ante la Policía para denunciar el hecho que se habría registrado en su domicilio en 2016.

La madre de la víctima denunció que la adolescente llegó a la casa del médico a través de una mujer. “Hay una chica que la lleva con engaños, yo quisiera que se la detenga, ahí fue dopada (su hija). Hay hasta víctimas varones”, dijo.

Aseguró que denunció el caso, pero sufrió retardación porque el expediente desapareció. “No se hizo justicia, llegó a perderse el expediente, pero gracias a Dios tengo fotocopias, documentos, los tengo. Yo pido justicia, mi hija llora, pido que se haga justicia. Todos los hermanos Mendoza son una sarta de violadores”, aseveró.

La tía de la víctima corroboro esa versión. “Hacen y deshacen, compran autoridades, porque tienen plata, hay todo tipo de denuncias. Se aprovechan porque Mairana es un pueblo humilde, pequeño”.

Por el primer caso de violación conocido en la que la víctima de 15 años grabó su agresión, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó ayer que el Ministerio Público investigará a los fiscales del municipio de Mairana por un presunto favorecimiento al médico acusado y al farmacéutico Rubén Darío Ch., debido a que hubo una excesiva demora en su accionar. Con la indagación, se prevé determinar si hubo un grado de complicidad y encubrimiento en este caso.

“La fuga de estas dos personas fue favorecida por unas diligencias de la Fiscalía del lugar que se hicieron con excesiva demora, lo que merece una investigación de parte del Ministerio Público (para ver) si realmente hubo un grado de complicidad y encubrimiento”, señaló Romero.

FAMILIARES SUFREN AMENAZAS Y PIDEN AYUDA

El padre de la menor de 15 años, víctima de violación en el municipio de Mairana, denunció que recibe amenazas de parte de los parientes cercanos del médico Robert M. G.. El galeno que está acusado por este delito fue capturado el pasado sábado en Brasil y presentado ayer en Santa Cruz.

“Sus familiares a mí nomás me amenazan, me dicen que yo voy a ir a la cárcel, toda su familia me amenaza, quiero ayuda por favor, yo no conocía a sus parientes”, dijo.

Incluso contó que el pasado viernes han ido hasta su casa para advertirle que él también estará preso al menos durante seis meses. “Yo no sé leer ni escribir, necesito ayuda, quiero justicia”, exclamó.