Credibilidad del Tribunal Electoral es cuestionada desde cuatro frentes

La credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es cuestionada desde al menos cuatro frentes: oposición, oficialismo, plataformas ciudadanas y ciudadanía en general, que “no confían en el accionar de esta entidad”, tras las elecciones primarias.

A esto se suman las críticas de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Organismos Electorales (Uniore), que observaron temas comunicacionales y de organización de las elecciones primarias.

Así refiere el abogado Paul Antonio Coca, en contacto con Los Tiempos, a días de haberse verificado las elecciones primarias. De acuerdo con varios sectores, el binomio oficialista del MAS recibió un revés porque no logró el objetivo de dar la “waska” a los opositores o la obtención de una victoria aplastante con alto porcentaje de votación.

Ante esa situación, el presidente Evo Morales denunció que “alguien está manipulando, alguien está usando y alguien nos quiere perjudicar desde el Tribunal Supremo Electoral”.

Al respecto, Coca señala que esta observación no es reciente, ya se cuestionó al TSE cuando el MAS anunció la presentación de 1,2 millones de militantes y en la depuración se habilitó a 900 mil. “A partir de ahí, además de otros hechos, la credibilidad del TSE está muy venida a menos”, indica.

Ante estas observaciones, diferentes sectores demandaron la renuncia de los vocales, porque consideran que como Órgano del Estado “no tiene ninguna credibilidad”.

“Es normal que se desconfíe, pero el grado de desconfianza ahora es total. Sin embargo, la solución es una reingeniería en el TSE, hay una falla procedimental en la forma que se maneja esta entidad”, dice Coca.

Sobre la denuncia de Morales, el vocal Antonio Costas en entrevista en Contacto Bolivia, aseguró que “la recibe como una alerta para el trabajo que desarrollamos”, pero que en todo caso no confrontaría las declaraciones del jefe de Estado.

“De darse esta situación debería esclarecerse y que si existe una denuncia concreta dar a conocer de qué se trata, toda vez que el TSE actúa igual con todas las instancias”, señaló.

Reiteró que la conformación de los padrones de los militantes es responsabilidad de las organizaciones políticas, porque son los que llenan los libros, transcriben los datos y que lo único que hace el TSE es la consolidación y contrastación de datos y ver su consistencia.

Sobre el padrón de militantes, Costas dijo que el mayor problema que se tuvo es que personas denunciaron la existencia de registros no autorizados.

En este contexto, el vocal adelantó que en cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos deben actualizar el registro de militancia, pero esta vez con la incorporación del registro biométrico.

“No creo que exista nadie que quiera perjudicar a alguien en particular y menos a una organización política”.

GARCÍA DESCALIFICA A LA OPOSICIÓN

El vicepresidente del Estado, Álvaro García, ante las críticas de la oposición a los resultados obtenidos por el MAS en las primarias, afirmó “no son nada”. “Nosotros hemos votado, el 42% de nuestros militantes, y hemos ido a votar 424 mil y ellos (Bolivia dice No) 18 mil, cuando lleguen a los 50 mil votos que me vengan a hablar, por debajo de 50 mil votos, no existen, no son nada”, aseguró. Yo quería un 50%, pero un 42% es bueno, pero no es satisfactorio, acotó.

Por su parte, José Luis Bedregal de Sol.bo dijo que lo que buscaba el MAS era tratar de legitimar esa candidatura. “Los malabarismos verbales del MAS sobre estructura, militancia son usuales, convocamos a no votar y ese es el resultado”.