Exvocales recomiendan renovar el TSE antes de comicios de octubre

Las sucesivas irregularidades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciadas por los mismos exvocales colocaron al Órgano Electoral en una crisis de credibilidad y confianza que hace “imposible” que con los actuales vocales se pueda desarrollar una elección transparente con resultados que sean aceptados por todos, por lo que es imperativa una nueva selección consensuada de sus miembros, coincidieron dos exvocales electorales, Jorge Lazarte y Gonzalo Lema, y una analista política, Erika Brockmann.

Para el exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral (predecesora del TSE), Jorge Lazarte, señaló que la peor crisis que puede tener un órgano del Estado es de credibilidad y confianza. “Es decir que no se crea en lo que dice que hace ni en lo que debe hacer. Y como no puede cumplir su función, el vacío que produce puede encontrar caminos no pacíficos”, indicó.

En este sentido, Lazarte aseveró que se trata de un problema estructural que viene de que en el MAS no creen en la “imparcialidad” de los órganos del Estado y, por tanto, para evitar que los “otros” lo controlen, ellos deben controlarlo, lo que es coherente con su estrategia desde 2006 de tener todo el poder y no sólo el gobierno.

Por su parte, Lema aseguró que “la falla es de origen; el TSE debe ser constituido de otra manera, con pleno acuerdo entre todas las fuerzas políticas”.

“No se trata sólo de cambiar nombres, porque vendrán otros vocales que igual serán cuestionados y renunciarán y la crisis seguirá”, indicó.

Advirtió que hay una “afinidad” de algunos vocales con el Ejecutivo y que tampoco son “referentes sociales” reconocidos por la sociedad, lo que genera desconfianza.

“Entonces, el OEP puede hacer una limpieza del padrón, puede mejorar todas sus labores electorales, pero si no es de consenso siempre va a quedar en entredicho”, señaló.

Por ello, afirmó: “No se debería ir (a elecciones), de ninguna manera, porque el organismo electoral está en entredicho, es cuestionado en su médula esencial que es la credibilidad; entonces gane quien gane, sea cual fuere el resultado, va a estar en cuestión y es un problema grave”.

Lazarte, por su parte, dijo que la solución no pasa simplemente por la renuncia, y ser reemplazados por otros “leales” al proceso de cambio. “Debe adoptarse un nuevo método de selección de profesionales idóneos, íntegros, y con una imagen conocida en el país por su trayectoria. Todo ello como parte de un cambio de la estructura y funciones del Tribunal”.

La primera condición para ello es que el Gobierno y el MAS renuncien a la idea que deben controlarlo con gente leal y “comisarios”.

Lo que está en crisis no es la democracia como tal —acotó— sino la vieja idea de la democracia reducida al voto, que a veces no es ni siquiera elección. Votar y elegir son conceptos que se confunden.

3 vocales renunciaron. Entre octubre de 2018 y enero de 2019, tres vocales y unos 15 funcionarios de alto rango renunciaron al TSE por presiones.

LA DESCONFIANZA PLANTEA DILEMAS

Para la analista política Erika Brockmann, la decisión de ir a las elecciones presidenciales con un Tribunal Electoral muy cuestionado plantea grandes dilemas a la oposición y la ciudadanía.

“Hay que pelear primero para que el 21F se respete, ésa es una piedra en el zapato del MAS. Luego, hay que luchar por el cambio de los vocales. Y si aun así persiste el Gobierno en radicalizarse, hay que enfrentar un gran desafío, que es el control de las mesas el día de las elecciones. Ésa va a ser la última carta. Pero la cancha ya estaría inclinada, el TSE no va a hacer nada respecto al abuso de recursos del Estado en la campaña”, dijo.

PRESIDENTA DE TSE ADMITE QUE VA A PALACIO A DAR CLASES

REDACCIÓN CENTRAL

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, admitió que va a la Casa Grande del Pueblo, pero que su presencia en Palacio fue para dar clases en un diplomado de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y no para reunirse “ en secreto” con el presidente Evo Morales, como denunció el exdefensor Waldo Albarracín.

El Rector de la UMSA denunció que Choque se reunió con Morales en Palacio para “rendir cuentas y haciéndose reñir con Evo Morales por no hacer exactamente lo que ellos querían: que el MAS aparezca como un partido gigantesco”.

Sin embargo, Choque confirmó que ingresó el lunes a la Casa Grande, pero con otro fin. “Yo estoy dando clases en la EGPP en un tema del módulo interculturalidad. Yo soy docente, dejé esa actividad por este cargo. Estoy dando clases todos los días desde el lunes a las 19:30 y lo seguiré haciendo por 10 días”.