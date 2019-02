Sede de Unasur sin uso; pobladores piden que se convierta en universidad

A cinco meses de su inauguración, la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está sin uso por la inminente disolución de esta organización internacional. La obra de 60 millones de dólares se ha utilizado desde septiembre sólo para una promoción, un congreso cocalero, un evento cultural de jóvenes, un congreso de informática y un acto por la efeméride del municipio de San Benito.

El edificio de Unasur fue inaugurado por el presidente Evo Morales e 13 de septiembre de 2018, ocasión en la que el mandatario señaló que la infraestructura también servirá para promociones, matrimonios, eventos sociales y sindicales, además de actividades oficiales nacionales e internacionales.

El alcalde de San Benito, Gonzalo Orellana, explicó que las cinco actividades que se realizaron desde septiembre fueron organizadas o apoyadas por el municipio. Aclaró que antes de su inauguración el Gobierno hizo varios actos, de los cuales el más importante fue la XII Cumbre de Presidentas de Parlamentos, en abril de 2018.

Pero la infraestructura ya presenta signos deterioro y en diciembre, a tres meses de su inauguración, se observaron problemas de goteras en el techo. Orellana explicó que ya se contrató a una empresa para que repare la cubierta. “Seguramente se ha deteriorado algo. (Las goteras) eso se está subsanando en el primer bloque, ya han adjudicado a una empresa para que pueda arreglar”, dijo.

Ahora el municipio de San Benito plantea que la infraestructura se destine a una universidad que beneficie al valle alto. “Nosotros nos hemos reunido con las organizaciones vivas de San Benito, ellas me han pedido hacer llegar una solicitud pidiendo que se pueda implementar una universidad nacional aquí en el valle alto, mucho va a depender del Gobierno”, dijo el Alcalde. Explicó que la infraestructura es adecuada para este propósito.

La solicitud se realiza porque el municipio considera que las instalaciones de Unasur no se usarán para el objetivo con el que fueron construidas.

“Hay varios países que se han retirado del bloque, la infraestructura es para Unasur, pero se puede destinar estas obras para una universidad. Los ambientes que tienen se adecúan a una universidad. Eso vamos a proponer, ojalá que tenga aceptación de parte de la Cancillería”, dijo el Alcalde.

Lugar deshabitado

El ingreso al Parlamento fue ripiado, pero es un camino de tierra. El lugar luce deshabitado, la puerta de ingreso está abierta y un policía se encarga de aclarar que el la entrada está prohibida, a menos que se tenga el permiso de la Cancillería.

Un vecino que prefirió no identificarse indicó que la construcción no ha traído beneficios a la zona. “Este camino tenían (que asfaltar) pero lo han dejado así, no ha avanzado nada. Los terrenos y los lotes sí han subido de precio, pero yo no veo ningún progreso”, dijo.

En la vía de ingreso a la infraestructura han construido algunos chalets y otras viviendas de dos pisos de estilo minimalista.

Otra mujer indicó que rara vez hay alguna actividad en el lugar. “Los veo pasar e ingresar a veces, pero es sólo de vez en cuando”, contó.

En tanto, la presidenta de Concejo Municipal de San Benito, Leydi Numbela, indicó que la enorme infraestructura debería usarse para incentivar el turismo y dijo que solicitarán la administración compartida.

“El año pasado hemos hablado para que el municipio pueda manejar económicamente o tener una administración compartida”, este año mantendremos la propuesta, dijo.

Numbela aseguró que el lugar fue usado en unas 20 ocasiones desde que la obra fue terminada en 2017. Ninguna de estas actividades, sin embargo, fue oficialmente de la Unasur.

Por su parte, el presidente del Control Social de San Benito, Abdón Claros, indicó que era nuevo en el cargo y que en su directiva todavía no se había discutido el tema de uso de la infraestructura.

El alcalde Orellana explicó que las diferentes reparticiones del Gobierno también han sugerido opciones para utilizar la infraestructura. “(La Cancillería) está analizando el tema del uso; el Ministerio de Educación también está interesado para usar estos ambientes para el tema de capacitaciones de docentes, eso es de lo que yo tengo conocimiento”, indicó.

Pero también han surgido propuestas para usarlo como lugar de estudios para policías o militares. “Pero para nosotros sería más funcional que sea una universidad, son 350 hectáreas entonces es bastante grande y puede usarse para todas esas actividades”, dijo el Alcalde.

El municipio también cree que la infraestructura puede ser promocionada como un lugar turístico. El lugar actualmente es cuidado por seis policías en dos turnos y otras tres personas se hacen cargo del mantenimiento y limpieza. El municipio ayuda en el recojo de residuos sólidos cuando se realiza un evento.

El ingreso es prohibido para personas particulares, toda visita debe ser autorizada por la Cancillería.

Se conoció que para alquilar la sede de Unasur la solicitud debe realizarse al Ministerio de Obras Públicas. Pero la infraestructura ahora está en proceso de trasferencia a la Cancillería, proceso que podría concluir en marzo.

DETALLE

La obra costó $us 60 millones

La obra costó cerca de 430 millones de bolivianos que fueron tomados del Tesoro General de la Nación. Nunca fue inaugurada por el bloque regional y tampoco usada en evento oficiales de Unasur.

En 2013 Evo Morales dijo que los otros países se ofrecieron a ayudar con el financiamiento pero que “eso iba a tardar” y que, tras analizarlo en el gabinete, optaron por financiar todo. Luego se dijo que la obra podría demandar hasta 100 millones de dólares porque se estaba considerando que cada país tenga una “vivienda” en la sede.

Mandatarios plantean crear Prosur para dar fin a Unasur

En enero de este año el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que junto a Chile impulsan la creación de un nuevo organismo de la región, denominado Prosur, para dar fin a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El jefe de Estado dijo que hasta el momento hay avances en las conversaciones con varios presidentes de América Latina para que Unasur llegue a su fin y se inicie con la construcción de una etapa mucho más ágil y menos burocrática de cooperación.

Es así que Duque con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, han ido avanzando en el final de Unasur y la creación de Prosur.

“Más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas, en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercados, la agenda social, sostenibilidad”, agregó el Presidente de Colombia.

En las primeras semanas de su gobierno, la administración de Duque tomó la decisión política de retirar a Colombia de Unasur al considerar que esa organización se ha convertido en una caja de resonancia y cómplice y sostén de la “dictadura” del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El presidente Evo Morales inauguró el 13 de septiembre de 2018 el Parlamento Suramericano en San Benito, en medio de la crisis del bloque. Al acto de inauguración no asistió ningún presidente de los países miembros.

En abril de ese año Bolivia tomó la presidencia pro témpore, sucediendo a Argentina. Pocos días después, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú suspendieron su participación en el bloque, argumentando que está paralizado y sólo sirve como una “caja de resonancia” del régimen venezolano y Colombia inició los trámites para su salida.