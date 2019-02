Fotos y videos muestran a Borda en campaña por magistrado Aguayo

Día que pasa salen nuevas evidencias del apoyo que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para que Edwin Aguayo acceda al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un audio en que solicita el apoyo a “su candidato”, una fotografía en la que aparecen festejando acompañados por el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, y ahora se dieron a conocer imágenes de la campaña para las elecciones judiciales de 2017.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó estas denuncias como una “campaña de desprestigio”. Un exmilitante del MAS señala que siempre hubo padrinazgos.

Ayer, el diputado de Unidad Demócrata (UD), José Carlos Gutiérrez, brindó nuevos elementos que establecen el apoyo que Borda, además del lobby, dio a Aguayo.

¿Quedan dudas del tráfico de influencias del presidente de Diputados, Víctor Borda, para favorecer al magistrado Edwin Aguayo? Pregunta el asambleísta de oposición al dar a conocer imágenes de la campaña que hacían juntos en Colquechaca “para que el MAS tome la justicia”.

Adjuntó un video de Aguayo el mismo día (se reconoce por la vestimenta) repartiendo tarjetas para que voten por él.

Antes, Gutiérrez dio a conocer un audio en el que Borda, en 2017 durante el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial, solicitó favorecer a Aguayo. “Quiero que te reúnas con mi candidato, pues, para el Tribunal de Justicia, Edwin Aguayo”, demandó a otro legislador.

Al respecto el aludido dijo que primero tenía que verificarse cómo se logró esa grabación, después manifestó que dudaba de su veracidad, además de argumentar que cuando era presidente de la Comisión de Justicia Plural, en el proceso de preselección, no vio a los postulantes del Supremo de Justicia y que fue la Comisión Mixta de Constitución.

Pese a estos elementos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó como una campaña de desprestigio en contra de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, respectivamente.

“Yo no sé en qué medida alguien tendrá la posibilidad de favorecer nombramientos de otro órgano de poder del Estado que tiene sus propios mecanismos, creo que es una campaña política, una campaña de desprestigio que se ha desatado contra los dos presidentes camarales, si fuera esa había otra”, dijo.

Padrinazgos

Según Erbol, Damián Condori , exmilitante del MAS y exejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), reveló los vínculos entre organizaciones sociales y asambleístas para favorecer a determinados postulantes en las elecciones judiciales.

“Ningún candidato del Órgano Judicial puede decir que no tenía padrinos. Todos los que están en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura no pueden decir que no tienen ninguna relación con los dirigentes sindicales, por ende con los diputados”, señala el reporte.

DIPUTADO GUTIÉRREZ DENUNCIARÁ A ÉTICA

El diputado José Carlos Gutiérrez, dijo a Los Tiempos que prepara una denuncia contra el Presidente de la Cámara de Diputados ante la Comisión de Ética porque las denuncias del caso Aguayo no salieron de la oposición sino de personas del Movimiento Al Socialismo (MAS), que están cansadas de diversas situaciones.

“Hay gente que me contactó que me iba a dar denuncias durísimas, pero tiene miedo y se echó para atrás, entonces yo voy a quedar hasta la denuncia en la Comisión de Ética”, indicó.

Explicó que el planteamiento de esta denuncia requiere de la documentación respectiva y que se encuentra trabajando en este tema en consulta con abogados.