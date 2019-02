SUS: Santa Cruz y Tarija rechazan pasar recursos de salud al TGN

La sanción y pronta promulgación de la modificación a la Ley 475, que dará luz verde a la vigencia del Seguro Único de Salud (SUS), no cuenta con la venia de algunas gobernaciones debido a que vulneraría la Ley de Autonomías; además, los médicos cuestionan la forma en que el Gobierno lleva adelante este proceso, porque pone en riesgo el actual sistema de salud y colapsaría los seguros existentes.

Las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija cuestionan la manera en que la administración central pondrá en ejecución desde el 1 de marzo el SUS a costa de los recursos económicos que reciben por concepto de salud e ir contra las autonomías departamentales, al pretender que se transfiera el monto económico destinado a este rubro al Ministerio de Salud. La Paz aún no se pronunció por falta de autorización.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, señaló que el Gobierno busca “cercenar la autonomía departamental” en materia de salud.

“Lamentablemente, estos días hemos constatado que el Gobierno nacional aprueba un seguro de salud de forma improvisada, atropellando las competencias autonómicas, lo cual pone en duda la verdadera intención gubernamental: si es dotar de un seguro de salud a la gente o simplemente construir una fachada como descargo electoral”, indicó.

Aclaró que no está en contra de la aplicación del SUS, pero que éste debe darse con condiciones, garantías y entendimiento de todas las partes involucradas.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, denunció que el Ejecutivo nacional remitió un documento “intergubernativo” para la aplicación del SUS, que “de manera abusiva” busca cercenar la autonomía departamental, apropiarse de todas las competencias dadas por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías que tienen los servicios departamentales de salud.

“Proponen que todo el presupuesto de salud que tiene el ente departamental sea transferido al Tesoro General de la Nación. Quiero hacer esta denuncia porque se está atropellando la Autonomía Departamental, que le costó sangre a este pueblo (…). Otra vez el centralismo quiere cercenar los recursos de la Gobernación de Santa Cruz”, denunció Urenda.

Riesgo del Susat

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Paúl Castellanos, refirió que hay una incertidumbre sobre la continuidad del Seguro Universal de Salud y Autónomo de Tarija (Susat).

Explicó que, con el exministro del área, Rodolfo Rocabado, se avanzó en la coexistencia del Susat y el SUS.

“Se había acordado que se iba a respetar el Susat, pero quedó en nada. El Ministerio de Salud quiere firmar un convenio intergubernativo con todas las gobernaciones, donde se establece la transferencia de todos los recursos económicos de las gobernaciones a favor del Ministerio para la implementación del SUS, cosa que creemos no corresponde, además viola la Ley de Autonomías”, dijo.

En tanto, La Paz aún no se pronunció sobre el tema.

El director del Sedes La Paz, Freddy Valle, indicó que para dar cualquier opinión requiere autorización del gobernador Félix Patzi.

2.000 millones de dólares es la inversión que, según el Gobierno, se hace para poner en marcha el Sistema Único de Salud desde el 1 de marzo.

INVERSIÓN EN SALUD Y MÉDICOS DE CUBA

La Gobernación de Santa Cruz destina a la atención médica el 20 por ciento de su presupuesto, equivalente a 200 millones de bolivianos.

Su similar tarijeña también consigna el 20 por ciento para el Seguro Universal de Salud y Autónomo de Tarija (Susat), que funciona hace 12 años.

Para la implementación del SUS, el Gobierno prevé que galenos bolivianos que estudiaron en Cuba y médicos de este país trabajen en este sistema.

Según informes, 800 galenos cubanos recibieron la matrícula profesional en enero de 2018 por el Ministerio de Salud.

PREVÉN AMPLIADO MÉDICO NACIONAL PARA EL MARTES

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, informó que el 19 de febrero tendrá un ampliado de emergencia para tratar la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS).

“Debe entender la población boliviana que lo que se le está dando es una ilusión, había prestaciones que ya se daban. Vamos a hacer las movilizaciones en el lugar, en los hospitales, y decirles aquí no hay insumos, no hay equipo, no hay nada, además estamos en emergencia y ver qué medidas tomar”, explicó al referir sobre el ampliado.

En tanto, el Sirmes La Paz y otras organizaciones sociales realizaron este viernes una marcha en rechazo a la forma en que se implementa el SUS.

“El único hospital que tenemos se cae a pedazos y así quieren implementar”, cuestionó Fernando Romero.

EL GOBIERNO DESTINA $US 30 MILLONES PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó que se aprobó el Decreo Supremo 3796, que establece la inversión de 30 millones de dólares para fortalecer hospitales de tercer nivel, con miras al inició del Sistema Único de Salud (SUS).

“Es un decreto que fortalecerá dos elementos: áreas críticas en hospitales de tercer nivel y la adquisición de equipamiento”, explicó .

Esta medida obedece al plan de corto y mediano plazo para la vigencia del SUS.

Según datos, 24 millones de dólares serán para el equipamiento y los 6 millones restantes, para infraestructura hospitalaria.

“Esta inversión es muy aparte del Plan de Hospitales para Bolivia, que llega con un presupuesto de 2 mil millones de dólares”, remarcó.

El Plan de Hospitales entró en vigencia en septiembre de 2015.

Se edifican 49 establecimientos: cuatro de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel.

Entrega

Asimismo, el viceministro Terrazas informó que para esta gestión se prevé la inauguración de seis nuevos hospitales edificados en los departamentos de Pando, La Paz (El Alto), Potosí y Cochabamba.

“Se ultiman detalles para el tercer nivel de Cobija; El Alto sur, que contará con una Unidad de Radioterapia; los hospitales de Ocurí, Llallagua, Entre Ríos y Yacuiba”, precisó.