Hay varias deficiencias en el primer nivel que atenderá el 80% del SUS

Bolivia cuenta con 3.253 centros de salud y hospitales de primer, segundo y tercer nivel para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), que entrará en vigencia el 1 de marzo. De esta cifra, 3.144 pertenecen al primer nivel, que según datos oficiales serán la puerta de entrada al SUS, es decir, todos los pacientes deberán ir a un centro de salud de este tipo para ser atendidos, y según el grado de complejidad de la enfermedad, se los remitirá al segundo y hasta el tercer nivel.

Así, según los estudios del Ministerio de Salud, el 70 por ciento y hasta el 80 por ciento de todos los casos serán atendidos en el primer nivel.

Pero ¿cómo están estos centros de salud? y ¿qué deben tener, mínimamente, para ser operativos?

Los Tiempos visitó seis centros de salud de este tipo en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, y se encontró serias deficiencias en infraestructura y desconocimiento del SUS, pero también se vio a pacientes esperanzados y personal de salud con mucha predisposición.

Cochabamba

El hospital de Parotani, centro hospitalario de primer nivel, ubicado en el municipio de Sipe Sipe, tiene serias falencias en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal.

En una visita al centro hospitalario, se evidenció una considerable afluencia de gente. Las paredes del lugar que acoge a pacientes de Capinota, Pongo, Tapacarí y Sipe Sipe presentan rajaduras y fallas en la construcción que demuestran la precariedad de la infraestructura, que hasta el día de hoy no ha sido refaccionada.

J. V., enfermero del hospital de Parotani, al respecto expresó: “Yo creo que vamos a tropezar con eso, la infraestructura está muy deteriorada, no se han hecho mejoras en absoluto”. El equipamiento es otra de las dificultades, a las cuales se enfrenta el personal médico. Actualmente, no se cuenta con insumos para proveer el servicio de salud ni con la infraestructura adecuada para implementar nuevo equipamiento.

Por otra parte, un médico del área de ginecología señaló que los insumos y equipamiento en general son insuficientes. “Vamos a necesitar medicamentos, hay muchas medicamentos que no hay como para la diabetes, presión alta, mal de Chagas. Siempre está faltando, hay que esperar días, semanas hasta para una vacuna”, dijo el médico, aludiendo al tratamiento de patologías más comunes.

“Seguimos en las mismas condiciones y nadie soluciona”, añadió. Además, indicó que únicamente se cuenta con una ambulancia, ya que la otra está dañada, cuestión que imposibilita atender emergencias.

Asimismo, el hospital no cuenta con los recursos humanos necesarios para afrontar el incremento de pacientes. El enfermero del área de medicina interna relató: “Cada día vienen entre 10 y 15 personas a registrarse, veremos cómo arrancamos con la atención con el mismo personal, sería bueno que se añada más gente”.

“Los recursos humanos son los mismos del año pasado, va a ver más trabajo (…), no estamos preparados”, indicó el médico.

El nosocomio cuenta actualmente con ocho médicos en áreas como pediatría, oftalmología, odontología, ginecología y medicina interna, además de cinco enfermeras.

Santa Cruz

Aunque en el municipio de Santa Cruz de la Sierra está en vigencia el Seguro Municipal de Salud Gratuita, que beneficia a personas mayores de 5 y menores de 60 años, la población destaca la decisión de implementar el SUS, pero considera que es necesario aumentar el presupuesto. Sin embargo, si la Gobernación cruceña no firma un acuerdo con el Gobierno, el seguro no iniciará.

Edith Paz, una ciudadana cruceña que espera su turno en el centro médico Antofagasta, señaló que no tiene un conocimiento amplio del SUS, pero teme que su implementación signifique un colapso de estos establecimientos que, en su criterio, ya muestran deficiencias que derivan en esperas de hasta cuatro horas para recibir atención médica.

Indicó que no hay el suficiente personal para atender a la población y que si el SUS no asegura una mayor dotación de ítems la situación se complicará. Ella contó, además, que ha sufrido las consecuencias de la falta de coordinación entre las los niveles de Estado , y que por ello le ha tocado transitar de hospital en hospital en búsqueda de atención para su esposo diabético.

Danka Laserna, otra ciudadana cruceña, consideró que hace falta un mayor presupuesto proveniente del Gobierno central para mejorar el sistema de salud pública en esta ciudad.

Por su parte, Cleotilde López, ejecutiva del sindicato de trabajadores del Hospital San Juan de Dios, dijo que mientras las autoridades del Gobierno central y departamental no definan el tema de la competencia -porque la Gobernación afirmó que el SUS vulnera la Ley de Autonomías- se generará un caos, porque la población exigirá atención gratuita.

La Paz

En la ciudad de El Alto este medio visitó dos centros de primer nivel: el centro de salud Primero de Mayo en la zona del mismo nombre en el Distrito 3 y el Centro de Referencia Ambulatorio (CRA), ubicado en el Distrito 1, más propiamente en la Ceja de la urbe alteña.

En el primero se observó presencia mínima de personal para la atención de los pacientes. Según algunos trabajadores, los profesionales en salud asisten sólo en el turno de la mañana por la afluencia de la gente, sin embargo, ante la existencia de emergencias acuden al lugar por la tarde sólo ha llamado del personal de planta.

En relación a la infraestructura, otra trabajadora señaló que varios ambientes no tienen vidrios, existe filtración de agua en época de lluvias, en la parte externa, además las paredes están totalmente pintarrajeadas con grafitis de algunas pandillas juveniles.

En el segundo caso se observa a primera vista que la infraestructura carece de depósitos toda vez que en los pasillos del CRA están apilados materiales de escritorio y mobiliario en desuso. En el segundo piso del edificio funciona la Dirección de Salud del municipio alteño y su responsable José Luis Ríos no quiso conversar con este medio. La acumulación de material es evidente y data de hace varios meses lo que provoca incomodidad en los pacientes que acuden al lugar.

esp_sus_4_lopezzzz.jpg Una pared rajada en el centro de salud de Parotani. CARLOS LÓPEZ

DATOS

Se necesitan más de 26.000 ítems

Según el Colegio Médico de Bolivia, se requieren 26.453 recursos humanos para cubrir los 49 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel que el Gobierno se comprometió a entregar en 2016 y que hasta ahora no se ha concretado.

A esto se debe sumar los seis mil ítems que se necesitaría para los 5.800 centros de salud de primer nivel que, según el Colegio Médico, se requiere en todo el país para garantizar la aplicación sostenible del SUS.

En cuanto a recursos, sólo para los ítems de los 49 hospitales mencionados, se necesita 1.846 millones de bolivianos.

esp_sus_1_los_tiempos.jpg El centro de salud CRA de El Alto. LOS TIEMPOS

DETALLES

Cochabamba tiene 63% de déficit

El Colegio Médico recalcó que para implementar el SUS se necesita llegar a 5.800 centros de primer nivel en todo el país y actualmente hay 3.144, es decir, se tiene un déficit de 2.500 hospitales de este tipo.

Explicó que en el caso de Cochabamba hay un déficit del 63% en centros de primer nivel, es decir, que actualmente hay más de 480 hospitales de este tipo, pero se necesita al menos 700 nosocomios para cubrir las necesidades. Asimismo, en el departamento hay un déficit de al menos 4.448 ítems para trabajadores de salud, sólo para los hospitales planteados por el Gobierno.

SEPA MÁS

SUS entra en vigencia el 1 de marzo en seis regiones

El SUS atenderá a pacientes desde el 1 de marzo, menos en La Paz, Santa Cruz y Tarija, porque estas regiones no firmaron el convenio con el Gobierno central.

200 millones de dólares al seguro para este año

El Gobierno presupuestó 200 millones de dólares para el SUS en esta gestión.

SUS se aplicará progresivamente en cinco años

El Gobierno aseguró que la implementación del seguro no será inmediata, sino que será progresiva hasta el 2023.

esp_sus_2_los_tiempos.jpg El hospital de primer nivel 1 de Mayo, en El Alto. LOS TIEMPOS

MAS: Municipios debían solucionar infraestructura

El senador del MAS Ciro Zabala explicó que el tema de la infraestructura e insumos debieron ser solucionados en su momento por los municipios, por lo que lamentó que estas instituciones tengan recursos acumulados en caja y banco.

“Todas esas cosas estaban a cargo de los municipios, ellos se encargaban de infraestructura e insumos, para eso se les entregó el 15,5% de coparticipación, pero ellos sólo utilizaron el 20% de eso”, indicó.

Zabala explicó que la OMS y otras instituciones han señalado que el 80% de las patologías son solucionadas en los primeros niveles. “Son lugares donde la complejidad es mínima y las patologías no ponen en riesgo la vida de las personas, además la cantidad de personal y especialidad no son complejas”, dijo.

Sin embargo, dijo que en algunos centros de primer nivel no hay falencias.

Aseguró que el tema del colapso de los hospitales pasa más por la distribución y gestión que por otras cosas. Explicó que como todo se concentra en los terceros niveles, los primeros niveles quedan con pocos pacientes. “Ahora (con el SUS) el paciente debe ingresar sí o sí por el primer nivel”.

“Con la ley la figura ha cambiado, ahora al Alcalde se le obliga a invertir su 15% de presupuesto, está en la ley. Y creemos que va a funcionar y ya no tendremos las deudas que hoy se tienen”, dijo.

Médicos: Hay un déficit de 2.000 centros de 1er nivel

El presidente del Colegio Médico de Bolivia aseguró que sólo en el primer nivel se necesitan más de 5.800 centros de salud y Bolivia tiene poco más de 3.000, por lo que ratificó que el SUS es sólo una medida política en año electoral.

“Generalmente (en un centro de primer nivel) hay una enfermera, médico, auxiliares. Se dividen en centros que trabajan entre 4 horas, 6 horas y otros que trabajan 24 horas. Se distribuyen por áreas geográficas y hemos visto que para cubrir estos indicadores se necesitan 5.800 establecimientos de primer nivel, ahí ya tenemos un déficit de cobertura”, dijo.

“Debemos dar calidad y calidez. Debe tener equipamiento básico para tratamientos, porque de nada sirve ir a la consulta gratis y te den paracetamol, no hay radiografía, laboratorios. Vamos a tener que referir a otro lado”, dijo.

Explicó que hay productos del SUS en primer nivel que necesitan insumos que están destinados para segundo o tercer nivel. Además, no sólo se necesitan médicos. Faltan enfermeras, odontólogos, bioquímicos, técnicos, etc. Entonces va a colapsar y no vamos a poder resolver los problemas.

Por tanto, también hay mayor riesgo de que los médicos, al no tener las condiciones, cometan errores.