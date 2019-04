Costas no teme ir a la cárcel y ratifica que no firmará convenio

El gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, está dispuesto a ir a la cárcel, pero no firmará el convenio con el Gobierno central para implementar el Sistema Único de Salud (SUS).

“A mí me importa un bledo cualquier amenaza o amedrentamiento. Y si me quieren tumbar, que lo hagan. Me voy tranquilo, a mi casa o a la cárcel, si quieren meterme a la cárcel”, manifestó Costas.

Aseguró que la salud es una prioridad para la Gobernación y que siempre se aspiró a contar con un seguro médico universal, pero que no sea bajo chantajes y mucho menos politizado.

“El propio Presidente ha reconocido que no han hecho nada en 13 años; ahora resulta que de la noche a la mañana van a hacer un Seguro Universal de Salud y han dicho que por esta única vez va a haber 230 millones de dólares, ¿será solamente por estos seis meses electorales?”, cuestionó Costas.

El Gobierno promulgó la Ley del SUS sin consensuar con el Colegio Médico de Salud ni con las gobernaciones.

En tanto, el presidente Evo Morales informó que la evaluación que realizará el 4 de mayo la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), al primer mes de vigencia del SUS, permitirá identificar en las debilidades y necesidades en salud.