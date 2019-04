Gobierno ajusta el Alto Mando y Delgado dice que no hará “polémica”

Bajo la demanda de eliminar los malos elementos de la Policía, hacer funcionar las inspectorías y arrestar a personas o familiares de autoridades que promueven acciones para beneficiarse, ayer fueron posesionados los generales Eduardo Rivera y Jhonny Coronel como subcomandante e inspector general del Alto Mando, respectivamente.

En tanto, el excomandante de la Policía, Rómulo Delgado, cambiado el pasado martes en la noche, dijo que su remoción fue “sorpresiva” y no entiende el motivo de esa decisión.

El martes, de manera repentina, se relevó al general Delgado y asumió el cargo Vladimir Calderón. El motivo del cambio, según el ministro Romero, fue la “debilidad” en la lucha contra la corrupción en la institución policial.

Al respecto, Delgado, en un breve contacto con Los Tiempos, dijo: “Fue una decisión sorpresiva. No entiendo los motivos del cambio, de esta decisión que se ha tomado. No hay ninguna denuncia en mi contra. No quiero hacer polémica de esto”.

Ajustes

El ministro Romero dijo ayer que se deben cortar los actos de corrupción en la institución. “Cuando hay malos elementos, cuando hay gente que piensa que hay que robar, que hay que delinquir; hay que identificarla, no se puede deshonrar el uniforme”, cuestionó durante el acto oficial de nombramiento del nuevo Alto Mando.

Recordó que “nosotros no tenemos compromiso con nadie, nuestro compromiso es con la institución, no hay compromiso con las personas”.

Asimismo, el Ministro de Gobierno reveló que aún se “escucha que en los comandos departamentales” hay cobros por destinos.

Por otra parte, pidió al general Coronel hacer funcionar las “inspectorías”, toda vez que desde que está en el despacho de Gobierno no recibió ninguna denuncia de esta instancia.

A su vez, el comandante Calderón adelantó que no habrá cambios estructurales en la institución.

“Lo primero que vamos a hacer es una autoevaluación. Vamos a hacer un diagnóstico con todas las direcciones regionales y así establecer cuáles están bien y cuáles no”, dijo.

Demandó a las autoridades posesionadas recuperar la confianza, credibilidad de la institución a través del fortalecimiento integral de la fuerza del orden.

Calderón reconoció que los sistemas de control y supervisión al interior de la Policía “han sido vulnerados” y que, por ello, ése será uno de los principales retos a cumplir.

ESCÁNDALOS EN POLICÍA

Cobros por destino. En la Policía se denunció el cobro para la asignación de un determinado destino. Dos excomandantes son investigados.

Caso Anapol. Dentro del proceso de admisión para la Academia se descubrió una red criminal que operaba y cobraba por ingreso de hasta 2 mil dólares.

Violaciones en carceletas. En Rurrenabaque, una ciudadana brasileña acusó a varios uniformados de abusarla sexualmente.

Muerte de chilenos. Efectivos policiales son investigados por la muerte de dos extranjeros y la venta de un motorizado en la frontera que se comparte con Chile.

Contrabando. El excomandante departamental de Oruro, Rommel Raña, fue denunciado por corrupción y protección a contrabandistas.