Minoristas admiten compra de fármacos sin registro

Comerciantes minoristas del mercado La Pampa, en la zona denominada La Cancha en Cochabamba, admitieron que compran medicinas de contrabando. Ayer, producto del operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) a 12 casetas de la zona, se encontró más de 20 cajas de medicinas sin registro sanitario y de dudosa procedencia.

“Entra Alikal de contrabando y nosotros por ganarnos unos centavos vendemos, pero no es aquí no más sino también en las tiendas. Pero nosotros no falsificamos”, dijo María M., una de las vendedoras.

Otra señaló: “Nosotros no tenemos la culpa, no vendemos medicinas prohibidas. A nosotros vienen a ofrecernos otras personas, pero el Sedes nos dijo que ya no podemos vender y que tenemos que cambiar de rubro. Vamos a vender puro productos naturales”.

El operativo en Cochabamba se activó 10 días después de la desarticulación en Desaguadero (La Paz) de una red que adulteraba y falsificaba medicamentos. Quince personas fueron aprehendidas, 10 de ellas tienen detención preventiva. Esta red traficaba fármacos sin registro y adulteraba medicamentos para distribuirlos a todo el país.

La responsable de la Subunidad de Farmacias del Sedes, Aleyda Camacho, explicó que no se encontraron medicinas adulteradas en el operativo, pero sí remedios vencidos y sin registro. Aseveró que serán parte querellante por el delito de atentado a la salud pública. Dijo que los operativos continuarán.

En tanto, el director de la Felcc, Yuri Tapia, dijo que dejaron las medicinas decomisadas en el Ministerio Público para que inicie las pericias y el proceso investigativo.