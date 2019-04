Audio: Delgado cree que su relevo fue por investigar caso de narcos

El sorpresivo e inesperado cambio de Rómulo Delgado como comandante de la Policía se produjo —según revelan un audio y unos informes de inteligencia— porque él instruyó investigar a dos jefes policiales de Santa Cruz por un caso de narcotráfico. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó tal situación y reiteró que el exjefe policial fue removido porque había un “descontrol” en la institución verde olivo.

El general Vladimir Calderón asumió el cargo desde el pasado miércoles.

Los Tiempos consultó a Delgado si era su voz en el audio y si los reportes de Inteligencia de la Policía sobre ese caso de narcotráfico eran verídicos; pero no quiso confirmar y tampoco negarlo, sin embargo, dijo que el Viceministerio de Sustancias Controladas debería responder sobre el caso de narcotráfico.

Reportes y audio

Los dos reportes supuestamente de Inteligencia de la Policía a los que accedió Los Tiempos hacen referencia a una entrega de 40 kilos de cocaína con la ruta: Bolivia-Panamá-Estados Unidos.

El primer parte policial informa que en fecha 28 de febrero se tomó contacto con un informante denominado “Flaco”, quien señala que existiría una reunión en los días siguientes en Panamá de dos personas de nacionalidad boliviana con gente relacionada al narcotráfico, “para la realización de un envío de cocaína por el aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, en una cantidad de 40 kilos y que estaría previsto dicho envío en la línea aérea BoA entre mediados y finales del mes de marzo”.

El segundo reporte hace referencia a la salida de dos oficiales que incluye un flujo migratorio, presuntamente involucrados con el tráfico de drogas. Se trata de un coronel con las iniciales C. G. F. M. S., quien salió de Bolivia el 14 de marzo de 2019 con destino a Panamá y retornó el 19 de marzo.

También habla del capitán F. M. M., quien salió del país el 2 de marzo de 2019 con destino a Panamá y retornó e 7 de marzo de 2019. Ambos se encontrarían con T. J. R. C., quien “concretaría el envío” de la cocaína a Estados Unidos.

A esto se suma el audio de una llamada telefónica en el que se escucha supuestamente al general Rómulo Delgado preguntando a otro policía sobre un documento que le fue entregado (reportes de inteligencia) y que sería la causa de su cambio. “No sé si es, hermano, ese tema lo que ha hecho que me saquen porque no hay otro motivo, no encuentro otro motivo”.

Agrega que “yo he hablado con el Ministro(…) y él me dice ‘Ahora no sé qué decirle a la prensa y ahora me van a preguntar el motivo’. Me parece que es este tema porque no encuentra otro motivo”.

3 meses y 2 semanas es el tiempo que duró Rómulo Delgado en el cargo de comandante general de la Policía.

OTRAS INSTANCIAS DEBEN RESPONDER

Al ser consultado sobre el audio y los reportes, el general Rómulo Delgado no negó que fuera su voz, simplemente dijo que son otras instancias las que tienen que explicar el caso, como el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

“Se había establecido el colocado de cámaras en las diferentes reparticiones de la Policía, como ser Tránsito, entre otros, para controlar el trabajo que hacen los efectivos con la población”, señaló.

ROMERO: HABÍA UN DESCONTROL EN LA POLICÍA

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que tras el cambio de Rómulo Delgado haya una situación diferente a la que ya explicó y pidió que no se especule sobre el tema.

“No hay que hacer fantasías ni especulaciones. Fuimos claros en el sentido de que tuvimos un buen general con una gran carrera policial, no hay sobre él ningún tipo de irregularidades denunciadas”, dijo la autoridad ayer al ser consultada sobre esta situación.

Sin embargo, agregó que “hemos notado un descontrol que empezó a relajar la disciplina. Empezaron a aparecer muchos hechos de corrupción, por eso es que hemos cerrado una etapa de trabajo para definir otro perfil para que haya un mando rígido en los hechos de corrupción fundamentalmente”.

Dijo que el nuevo general Vladimir Calderón “debe presentar un plan anticorrupción, ajustes al plan estratégico institucional, al plan operacional y esto será evaluado al más alto nivel”.

El Ministro de Gobierno señaló que los actos de corrupción en Rurrenabaque (Beni), donde policías fueron denunciados por violación; el caso en Uyuni, donde policías fueron involucrados con el robo de vehículos, entre otros, fueron la causa para el cambio de Delgado.

El miércoles por la noche se realizó el acto de posesión del nuevo Comandante Genera de la Policía, quien prometió hacer una autoevaluación y hacer ajustes en los controles que tiene la Policía para mejorar la imagen y el trabajo de la institución.