Flores: “En ningún Gobierno la Policía ha estado peor”

Al excoronel de la Policía, David Flores, le cuesta acomodarse a su nueva vida “civil” tras pasar 26 años en la institución del orden. Hoy pasa más días con la familia y también en su casa de oración en la ciudad de Santa Cruz, donde reside.

Su baja se dio luego de un proceso -que considera amañado- que duró más de un año, en el que se le acusó de haber usado su uniforme con motivaciones políticas.

Flores apareció en un video respaldando a los médicos en el conflicto del Código Penal de enero de 2018 y luego dio su respaldo a la defensa del voto del 21F. La Policía le dio de baja, a diferencia de otros altos mandos que mostraron su respaldo al oficialismo.

Colectivos ciudadanos, iglesias y otros sectores de Santa Cruz convocaron para este lunes a las 19:00 a una marcha de respaldo al expolicía.

¿Fue irregular su baja?

Ha sido, a mí me han dicho que hay órdenes del Gobierno para darme baja y punto. Yo pensé que no iba a llegar a este punto, hay camaradas honestos, que no se venden. Pero al final me dieron de baja y me sentí triste por el manipuleo que ha habido en este caso.

¿Hay malestar en la Policía tras su baja?

Lastimosamente se han cometido muchos errores, nuestra institución está muy politizada, tenemos que recobrar la institución, hay muchos problemas en la Policía justo por estas injusticias. Agradezco a los camaradas de todo el país que me han dado su apoyo. La verdad es que en ningún Gobierno hemos estado peor, hoy la Policía está peor que en cualquier otro Gobierno.

Especialmente para el ascenso, la funciones que debemos empeñar, pero ponen al más fiel, así de claro. Los ponen en puestos clave, hacen manoseo, hay muchos serviles. Hay gente que no ha sido primeros puestos. Nosotros siempre hemos reclamado antigüedad, pero hoy se ve más claramente el servilismo. Antes por lo menos salía (general) el segundo. Pero ahora los últimos.

¿Qué hará ahora?

Voy a luchar para restablecer la democracia y cuando tengamos democracia vamos a poder poner el hombro a nuestra institución.

¿Qué está mal dentro la Policía?

Ponen en lugares estratégicos a personas que no tienen la capacidad de resolver esos cargos. Se dan puestos claves como premios.

¿Pasó eso con el caso del excomandante Delgado?

Era bueno (el exjefe de la Policía Rómulo) Delgado, cuando él entró pensé que ya se estaban arreglando las cosas, él era el segundo del curso. También Vladimir (Calderón, el actual comandante) es bueno, siempre estaba en los primeros puestos. Pero anteriormente estábamos mal. Yo no comenté pero los medios comentaron lo de (el excomandante Abel)De la Barra, y es verdad. Peor pues ese coronel (Faustino)Mendoza que dijo que toda la Policía está con el proceso de cambio y eso es mentira. La mayoría quiere cambios.

¿Se irá a un colectivo ciudadano o cuál será su futuro?

Voy a luchar por la democracia, no he visto aún lo de los colectivos. El lunes hay una marcha pacífica en respaldo a mi persona y vamos a orar para que la institución mejore y el país sea de cristo.

¿Las bases policiales están con Evo?

No. Muchas veces los policías no podemos decir nada porque hay represalias como lo han hecho conmigo. Imagínense si toman represalias contra un coronel de la Policía, lo que pueden hacer con los policías (de base), pueden perder las fuentes de trabajo.