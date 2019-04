Rodríguez Veltzé se abstiene de emitir posición sobre el 21F

Eduardo Rodríguez, expresidente y candidato a comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respondió a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que se abstendrá de emitir posición sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó una nueva repostulación de Evo Morales.

La respuesta la hizo a raíz de la petición de la presidenta de APDHB, Amparo Carvajal, quien, mediante una misiva, le exigió a pronunciarse sobre dicho referéndum, en el que poco más del 50% de los bolivianos decidió no modificar la Constitución para habilitar a Morales a una nueva reelección, y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita a Morales considerando que la reelección es un "derecho humano".

"No siendo parte peticionante en el caso, por mi condición de candidato a la CIDH y por respeto al criterio de independencia que la Comisión adopte en el tratamiento de dicho caso, me abstengo de formular una posición pública sobre el mismo, más aún si el Reglamento de la CIDH prevé que los miembros de la Comisión no podrán participar en discusión investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido la consideración de la Comisión si fuese nacionales del Estado objeto de consideración general o específica", justificó Rodríguez.

Mi respuesta a @APDHLP pic.twitter.com/IC5KIL98Vs

— E. Rodríguez Veltzé (@erveltze) 23 de abril de 2019

La respuesta la hizo mediante una carta dirigida a Carvajal y que publicó en su cuenta de Twitter. En la misma, aclara que no perteneció ni pertenece a ningún partido político y que como funcionario público se mantuvo independiente a los gobiernos de turno.

"Como es de conocimiento público, en el curso de mi carrera profesional no he militado en partido político alguno ni tampoco guardo cercanía con relación estrecha con ello", afirma.

Rodríguez Veltzé, quien es agente de Bolivia en La Haya, es candidato acomisionado de la CIDH, que elegirá este miércoles a sus miembros.

El político boliviano pugna con otros candidatos para ocupar cuatro cargos en la CIDH. Para ser comisionado de este organismo internacional, Rodríguez requiere el apoyo mínimo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Postula al cargo junto a Esmeralda Arosemena de Troitiño de Panamá, Margaret May Macaulay de Jamaica, ambas buscan la reelección, y Edgar Stuardo Rolón Orellana de Guatemala.