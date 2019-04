Aprehenden al hijo del coronel Gonzalo Medina

La Policía Anticorruopción de Santa Cruz aprehendió hoy a Robin Justiniano, hijo del coronel Gonzalo Medina, investigado y destituído de la dirección de la Felcc por un posible nexo con Pedro Montenegro Paz, acusado de narcotráfico.

Robin J. fue detenido cuando salía del Palacio de Justicia. Salió acompañado de agentes de inteligencia para ser trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Montenegro Paz es acusado por el delito de narcotráfico actualmente prófugo con orden de extradición.

El hijo de Medina aseguró a los medios cruceños que no tuvo una relación íntima con Montenegro. "Obviamente lo conozco (a Pedro Montenegro), porque él ha estado en distintos actos policiales, pero no tengo una amistad íntima, o una relación de trabajo, o sociedad jamás, no sabía que esa persona tenía esa orden”, agregó Robin J. a los medios cruceños.

El fiscal, Enrique Rodríguez, informó que se emitieron varias citaciones a las personas relacionadas con Montenegro, entre ellas el hijo del coronel Medina. “Es un caso que recien empieza, de acuerdo al informe telefónico del jefe de la Felcn, el hijo del coronel Medina está arrestado me parece, hay que ver cuales son los indicios".