Más de 25 activos de la red de narcos estaban en poder de “palos blancos”

Al menos 25 activos, entre inmuebles, terrenos y vehículos obtenidos por Pedro Montenegro Paz y Gonzalo Medina presumiblemente a raíz de actividades vinculadas al narcotráfico, son objetivo de investigación de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Aunque los operativos llegaron hasta el departamento del Beni, el director nacional de Dircabi, Marcelo Gutiérrez, informó que los bienes están ubicados en Santa Cruz, tanto en la ciudad capital como en provincias.

En los últimos allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía, se secuestró documentación de una lujosa casa quinta ubicada en las proximidades de Valle Sánchez (norte de la ciudad de Santa Cruz), de propiedad de Montenegro.

Gutiérrez precisó que Dircabi inició una acción de pérdida de dominio, contemplada en la Ley 913, que consiste en la pérdida del derecho de propiedad y posesión de bienes con procedencia ilícita por derivar o estar vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas a favor del Estado.

Dicha acción involucra no solamente a los investigados, sino también a los familiares de éstos, terceras personas y “palos blancos” que posean bienes cuya adquisición no esté acorde o no se pueda fundamentar con los ingresos generados por las actividades que realizan.

“El señor Pedro Montenegro Paz ha generado recursos económicos ilícitos producto de esta actividad de narcotráfico que hábilmente, hasta cierto punto, ha tratado de camuflarlo en el sistema económico formal en Santa Cruz comprando bienes, comprando casas, vehículos y otras cosas más.

Entonces esos activos van a ser sujetos a investigación”, agregó Gutiérrez.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que todavía no hay una cuantificación de los bienes que forman parte del patrimonio de Montenegro, aunque indicó que algunos tienen un alto valor comercial por tratarse de mansiones. Romero agregó que se realizaron diversos allanamientos en la ciudad de Santa Cruz, la provincia Cuatro Cañadas y el departamento del Beni.

“Se ha tenido muchos documentos en estos allanamientos”, agregó el Ministro, a tiempo de señalar que, en base a la hipótesis inicial, se puede presumir que el narcotraficante todavía esté en territorio boliviano.

Medina en video

Las imágenes que muestran al exdirector de la Felcc en pleno ingreso de la casa de Montengro, el pasado 5 de abril, confirman la estrecha relación entre ambas personas ahora investigadas por narcotráfico, indicó Romero.

La autoridad recordó que Medina, además de su hijo, Robin Justiniano —también detenido preventivamente— tenían una estrecha relación con Montenegro y que prueba de ello son las fotografías que ahora son objeto de investigación. “Se confirmaría que había una relación muy cercana entre estas personas”, dijo.

DESCUBREN EL MODUS OPERANDI

La Policía identificó el modus operandi del narcotraficante Pedro Montenegro Paz para llevar drogas a EEUU. Según una investigación policial, Montenegro acopiaba droga en la ciudad de Santa Cruz y luego contrataba vuelos chárter a Panamá o Bahamas, para posteriormente ir hacia EEUU. Estos vuelos se realizaban junto a varios jefes y altos rangos policiales a modo de tours turísticos que eran costeados por el narcotraficante que tiene una orden de búsqueda en Brasil.

Montenegro llevaba la droga en paquetes o maletas selladas y, una vez en Panamá o Bahamas, enviaba su mercancía hacia EEUU y él continuaba con el tour.