Mesa declarará en la Fiscalía por casa que vendió su papá

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, lanzó su contraataque al MAS recordando el historial de casos de narcotráfico registrados en la gestión del presidente Evo Morales como el “clan Terán”.

Además, aseguró que el lunes irá a declarar a la Fiscalía por el departamento que sus padres le vendieron a la expareja de Gonzalo Medina, exjefe de la Felcc en Santa Cruz, preso por nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro.

Mesa enumeró los nueve casos de narcotráfico más relevantes registrados en este Gobierno y que vinculan a policías y a partidarios del MAS.

Entre las denuncias mencionó la caída del general René Sanabria, detenido en Panamá. También el “clan Terán”, de las hermanas de la dirigenta cocalera Margarita Terán, Elba y Juana. Ambas detenidas con más de 100 kilos de cocaína y luego liberadas.

A la lista se suman la caída del comandante general de la Policía, Óscar Nina; la detención del coronel Juan Carlos Tapia con 42 kilogramos de cocaína, el caso del policía Javier Millán, de Romer Gutiérrez Quezada, del alcalde de Calamarca Luis Mamani y de Gonzalo Medina. También mencionó a Paola Quiroga G.

El candidato respondió a través de un video, luego que la Fiscalía abrió un proceso en su contra por un depósito de 30 mil dólares que recibió de Medina, en 2009.

La denuncia contra Mesa y otros se inició tras que la diputada Susana Rivero (MAS) hizo público el depósito.

Tras conocer que la fiscal Markelin Zambrana lo citó a declarar el lunes, Mesa publicó un video en el que dice: “Tiene el MAS la desvergüenza de pretender que yo vaya a la Fiscalía y por supuesto asistiré para ratificar esta posición. Este Gobierno que tiene dos tercios de la Asamblea, servil a sus órdenes que hace lo que les manda, de un sistema judicial que está en la más profunda corrupción y de un Ministerio Público que es un instrumento, como en este caso de persecución inaceptable”.

La diputada Rivero le contestó: “No me amenace señor Mesa, si va a hacer algo hágalo. A mí no me manda nadie a hacer mi trabajo, no soy una mandadera”.

SEPA MÁS

Saúl Lara ve intento de inhabilitar candidatura

El representante de CC en Cochabamba, Saúl Lara, denunció un intento por inhabilitar la candidatura a la presidencia de Carlos Mesa.

Diputada del MAS no es una “mandadera”

La diputada Susana Rivero (MAS) afirmó que no es una “mandadera” de nadie.

Filtración de información sobre audio y reportes

El caso de Gonzalo Medina se investiga tras la filtración de un audio y reportes sobre nexos con el narcotráfico, el 13 de abril.

Activarán procesos por la designación de Medina

El representante político de Comunidad Ciudadana (CC) en Cochabamba, Saúl Lara, manifestó ayer que Carlos Mesa pasará de acusado a acusador, porque quien tiene que responder a la ciudadanía es el Gobierno del MAS y las estructuras policiales sobre su coexistencia con el narcotráfico.

Cuestionó: “Cómo es posible que el responsable de luchar contra el crimen en Santa Cruz (Gonzalo Medina) haya estado metido hasta el cogote con el narcotráfico, cómo es posible que éste sea el hombre de confianza del ministro”.

Anunció el inicio de un proceso contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y otros.

Por otro lado, el Ministerio Público explicó que Mesa fue citado a declarar “a fin de esclarecer la procedencia de movimientos económicos que fueron reportados como irregulares o sospechosos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que se convocará a todos los que participaron”.