Fiscalía acusa formalmente a exjueza Pacajes y pide 4 años de prisión

LA PAZ |

El Ministerio Público presentó ayer la acusación formal en contra de la exjueza Patricia Pacajes por violar la reserva judicial del caso Alexander y pidió que la sentencien a cuatro años de prisión. Según un audio, la exjueza reveló que condenaron sin pruebas al médico Jhiery Fernández.

"El Órgano jurisdiccional conminó al Ministerio Público, es en ese sentido que se presentó una acusación formal por el delito de incumplimiento de deberes en la cual se va a pedir una pena máxima", informó hoy el fiscal Ronald Chávez a Gigavisión.

En septiembre de 2018, se filtró un audio en el que Pacajes admite haber condenado sin pruebas a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, por una supuesta violación al bebé Alexander.

La jueza fue procesada en la vía disciplinaria y penal, la destituyeron del cargo y luego la encarcelaron preventivamente.

Chávez dijo que para la Fiscalía la exjueza Pacajes es culpable del delito y como pruebas tienen las grabaciones, las resoluciones de los procesos abiertos en su contra por este caso y actas del juicio del caso Alexander, donde ella hace referencia a la reserva judicial.

Además, refirió que ofrecieron cinco testigos, dos de ellos son los exjueces del Tribunal Décimo de Sentencia, colegas de Pacajes, que llevaron adelante el juicio contra Jhiery Fernández y otros.

El calvario aún continúa

Por otro parte, Jhiery Fernández, quien permaneció injustamente en la cárcel de San Pedro por cuatro años, dijo que está cansado porque continúa con el proceso que pesa en su contra.

En una entrevista en el programa Anoticiando, de la red ATB, dijo que aún debe presentarse cada mes en el juzgado, pues esta instancia todavía considera que existe indicios de fuga.

Resaltó que él es inocente y que no tiene intenciones de huir. Asimismo, cuestionó el hecho de que él continúe respondiendo ante la justicia por un hecho que no cometió y que los fiscales que lo inculparon no hayan sido sancionados.