“Limpiaron” antecedentes de narco Montenegro del sistema de la Policía

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, aseguró que direcciones investigativas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Interpol, entre otras, “limpiaron” los antecedentes por hechos de narcotráfico de Pedro Montenegro Paz, puesto que el extraditable no aparecía en los registros de clanes familiares vinculados a este ilícito que manejaban la Felcn, al menos en la gestión de Dávila, desde principios de 2019.

“Lo manejaban, para nosotros en el término criollo como dicen, han limpiado en algunas direcciones (policiales) los antecedentes o algún vínculo con narcotráfico, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya en el momento en el que se filtran las fotografías y lo vinculan y sale el reporte de EEUU como extraditable, entonces ahí tomamos conocimiento y empieza la investigación”, precisó.

Dávila aseguró también que la Interpol no cumplió con el procedimiento de búsqueda del extraditable porque no informó a la Felcn la condición de Montenegro.

Sin embargo, dijo que existía una investigación que apuntaba a desbaratar una organización relacionada al narcotráfico, pero que dicha pesquisa se cayó —según su versión— cuando el excomandante general de la Policía Rómulo Delgado filtró el audio de la conversación en la que ambos comentaban sobre el inicio de una investigación a dos jefes policiales.

Consultado sobre cómo pudieron desaparecer estos datos, Dávila señaló que “alguien lo sacó” o directamente no introdujo la notificación al sistema policial. Responsabilizó a la Interpol por esta irregularidad.

Un funcionario policial consultado por este medio indicó que si se comprueba esta denuncia “sería muy grave” y ameritaría una investigación seria.

En tanto, otro uniformado señaló que los sistemas de información de algunas instancias policiales son “muy vulnerables” porque dependen de cargar o no la información. “No hay control”, agregó.



Condecoraciones

Pedro Montenegro (alias Pedro Hoffmann), el hombre más buscado de Bolivia por liderar una supuesta red dedicada al tráfico de drogas junto a policías, no solamente recibió un reconocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, sino también de la Felcn, la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz entre las gestiones 2017 y 2018, informó Abraham Quiroga, abogado del excoronel Gonzalo Medina, quien guarda detención preventiva junto al capitán Fernando Moreira por estar presumiblemente vinculado a Montenegro.

El abogado aseguró que existen fotografías de cada uno de esos reconocimientos efectuados en actos públicos, las cuales están dentro del cuaderno de investigación. “Sorprende que el Ministerio Público no los citen como testigos a todos los oficiales”, dijo Quiroga, a tiempo de manifestar que la declaración de estas autoridades policiales permitirá establecer que el delito de encubrimiento no se adecua a la conducta de Medina y Moreira.

Cuando hizo uso de su defensa material ante la juez, el pasado 24 de abril, Medina afirmó que no sabía que Montenegro tenía mandamiento de aprehensión y que lo condecoró porque colaboró con la construcción de un frontón.

5 detenidos por el caso. Los expolicías Gonzalo Medina, Fernando Moreira y Kurt Brun; el abogado Robin Justiniano, y el constructor Mauricio Higa.

DÁVILA ASEGURA QUE DELGADO LO GRABÓ

Aunque el excomandante general de la Policía Rómulo Delgado negó haber sido la persona que filtró el audio que destapó los supuestos vínculos entre jefes policiales y el narcotraficante Pedro Montenegro Paz, el director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, aseguró que Delgado lo llamó en tres oportunidades y grabó la conversación para luego filtrarla.

“Por el trabajo y el tiempo que tengo dentro de la Policía, el trabajo de inteligencia, por las constantes repeticiones que me hacía, he podido percibir que él me estaba grabando”, explicó Dávila.

VINCULAN A MEDINA CON MÁS PERSONAS LIGADAS AL NARCOTRÁFICO EN SANTA CRUZ

REDACCIÓN CENTRAL

Según la investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Gonzalo Medina es investigado hace al menos un año por tener vínculos con al menos 15 personas ligadas al tráfico de drogas, informó la red televisiva Unitel.

La investigación revela que Medina otorgó un reconocimiento en enero de este año a Rudy Sandoval Suárez, quien estuvo privado de libertad por narcotráfico. René Navia Gorena es otra persona con antecedentes por similar delito que tiene supuestos vínculos con Medina.

Enrique Villarreal Quintero, de nacionalidad colombiana, y su esposa, Nelly Patricia Granizo Muñoz, ecuatoriana, son otras personas que —según el reporte— tienen antecedentes por narcotráfico y son buscadas por la Policía boliviana. Cabe mencionar que esta pareja es propietaria de una empresa comercializadora de motos que fue allanada la pasada semana por supuestos vínculos con Medina y Montenegro. De hecho, los empleados de la empresa indicaron que Montenegro y Medina eran clientes.

Allanan más negocios

El Ministerio Público allanó ayer otras tres autoventas ubicadas en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz ante la presunción de vínculos entre estos negocios y Pedro Montenegro Paz. El fiscal Enrique Rodríguez, que encabeza la comisión que investiga el caso, informó que no se encontró evidencias.

Fiscalía suspende declaraciones

Las declaraciones de la modelo Adriana Méndez y de Giovanka Ferández fueron suspendidas ayer debido a la recargada labor de los fiscales que llevan el caso. La audiencia cautelar de Esther Arteaga, esposa de Fernando Moreira, tampoco se realizó ayer y quedó para hoy.