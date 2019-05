Exmagistrado Ceballos acude a su audiencia cautelar sin abogado

Sucre

Orlando Ceballos, el magistrado del Tribunal Constitucional (TCP) que renunció tras ser acusado de golpear a su esposa, se presentó el pasado viernes a su audiencia de medidas cautelares sin su abogado, por lo cual el acto procesal fue suspendido hasta la semana que viene, informó el juez Gary Bracamonte.

Ceballos fue imputado por violencia familiar y la Fiscalía pidió su detención domiciliaria. Este viernes, el juez debía decidir sobre la situación procesal del acusado, pero al presentarse sin su defensor se dispuso que la audiencia se realice el miércoles de la próxima semana.

El juez Gary Bracamonte señaló que no se podía llevar adelante la audiencia, puesto que se vulneraría los derechos los imputado.

No obstante, explicó que se ha dispuesto un abogado de oficio para el imputado, aunque sin perjuicio de que éste se presente el miércoles con su propio defensor.

Si bien Ceballos ya presentó su renuncia al cargo de magistrado, en las últimas horas surgió una polémica sobre si seguía en el cargo.

Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE)emitió un comunicado aclarando que corresponde al TCP manifestarse respecto a la renuncia de Ceballos.

El pasado 10 de marzo, Marcela T., esposa de la exautoridad del TCP, denunció a su esposo por haberla golpeado. En su declaración ante el Ministerio Público dijo que no era la primera vez. Días después, desistió de su denuncia contra su marido, pero la Fiscalía continuó el proceso, de oficio.