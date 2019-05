RSF: Evo encaja en la lista de depredadores de la prensa

El presidente Evo Morales tiene un perfil que encaja para ingresar a la lista de “depredadores de la libertad de prensa” que realiza la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), afirmó el director para América Latina de esta entidad, Emmanuel Colombié.

En contacto con Erbol desde Río de Janeiro, Colombié explicó que RSF incluye en la lista de “depredadores” a organizaciones y mandatarios que públicamente atacan a la prensa, en lugar de promover un discurso de respeto y valorización del periodismo independiente.

En la nómina aparecen mandatarios como Nicolás Maduro y Vladímir Putin, además de organizaciones como el Cártel de los Zetas. Colombié dijo que la nómina será actualizada.

“Pienso que (el Presidente de Bolivia) tiene un perfil que se encaja en esta lista. No vemos en el discurso público del presidente Morales una valoración verdadera de tener una prensa objetiva, una prensa independiente y un nivel de libertad de expresión importante”, dijo.

Según Colombié, el presidente Morales puede tener “declaraciones muy breves” respecto a la libertad de prensa, pero en los hechos no se observa en Bolivia iniciativas que le permitan pensar que las cosas van a mejorar con el actual Gobierno.

“Yo diría que el presidente Evo Morales y los métodos de censura que observamos, se encaja en esta lista”, recalcó.

RSF, explicó Colombié, es una organización con sede en París que defiende la libertad de prensa, expresión e información a nivel mundial, pero también brinda asistencia a periodistas en situación de vulnerabilidad a través de apoyo jurídico y financiero.

Indicó que, en el continente, México es el país más peligroso para los periodistas, por los asesinatos que han ocurrido. Pero además considera que Venezuela y Nicaragua son de alta preocupación por la actitud de Nicolás Maduro y Daniel Ortega contra la prensa independiente.

Respecto a Bolivia, Colombié señaló que existen presiones del Gobierno sobre algunos medios y periodistas para no hacer comentarios negativos sobre la administración gubernamental. “En Bolivia sigue siendo muy difícil tocar unos temas que al Gobierno no va a gustar”, afirmó.

DE PRENSA

Bolivia cayó en el ranking de libertad

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 que emitió RSF en abril, Bolivia apareció en el puesto 113, lo que representó un descenso de tres sitios respecto a 2018. El Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas, identificó entre marzo de 2018 y febrero de 2019 un total de 88 vulneraciones a la libertad de expresión.