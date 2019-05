MAS minimiza pelea: No es novedad, siempre ha pasado

El vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, minimizó el enfrentamiento a sillazos y chicotazos entre dos grupos de militantes en su congreso del Norte de Potosí.

"Siempre pasa, no es la primera vez, no es novedad, siempre ha pasado en muchos eventos, peores todavía, para nosotros no es una novedad que hubiera pasado este problema en el congreso del Norte Potosí", sostuvo el segundo hombre de la dirección nacional del MAS.

El lío se produjo al momento de elegir al nuevo jefe regional del MAS del Norte de Potosí, el proceso terminó entre dos grupos que se arrojaban piedras, sillas y se repartieron chicotazos, el hecho parecía un verdadero tinku.

La pelea fue protagonizada por dirigentes de las provincias Bustillos y Chayanta del departamento de Potosí; pese a las recomendaciones del presidente Evo Morales quien instó a dejar de lado los intereses personales en la inauguración del cónclave.

García restó importancia a la situación política, aseguró que se trató de "pequeños problemas, pero no fue a mayores", porque al final se eligió a la directiva.

Manifestó que no se trata de una "taza de leche", porque hay intereses de algunas personas que generaron el problema, pero que de acuerdo a la versión de su delegado el congreso terminó con normalidad.