Unodc dice que es evidente la conexión de Montenegro con cárteles

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Thierry Rostan, manifestó que es evidente la conexión de Pedro Montenegro con cárteles del narcotráfico, pero negó que éstos tengan presencia en Bolivia, sino solamente emisarios.

"Es evidente que esta persona está conectada con algunos carteles, pero eso no significa que estos carteles están ahí presentes aquí en Bolivia. Hay conexión, hay seguramente emisarios, pero no estamos diciendo que hay una presencia de carteles como lo puede haber en México o en Colombia", sostuvo.

Como indicio, Rostan mencionó el viaje que hizo Montenegro a Colombia, junto a efectivos policiales vinculados a su red de narcotráfico. El ahora detenido viajó a Cartagena a inicios de marzo junto a los policías Kurt Brun y Fernando Moreira, además del hijo adoptivo del excoronel Gonzalo Medina.

El representante expresó su preocupación respecto a los vínculos entre el narcotráfico y policías en el país, sin embargo, aclaró que la aparición de "ovejas negras" no significa que toda la institución del orden esté "contaminada".

"Realmente sí es preocupante y vemos con mucho interés toda la energía y los esfuerzos que está desarrollando el gobierno para contrarrestar justamente este fenómeno. Yo creo que en efecto en cualquier entidad, en cualquier institución puede haber una oveja negra y eso no es nada nuevo, eso existe en cualquier parte del mundo, y la idea es que con los sistemas de investigación internos que se pueda desmantelar toda esta red", manifestó.

Rostan sostuvo el narcotráfico no deja a nadie de lado la fuerza, debido al "dinero fácil" y, cuando una persona no tiene los valores suficientes, entonces se deja corromper, aunque recalcó que no se puede hablar de que toda la Policía esté implicada.

"Yo creo que realmente la Policía obviamente es una institución muy honrada y puede haber algunas ovejas negras que hayan aparecido, eso no significa que las fuerzas de policías sean todas totalmente contaminadas, al contrario", afirmó.

Los vínculos de policías con el narcotráfico se describieron luego que se filtraron fotografías de Pedro Montenegro con efectivos del orden, durante un viaje a Colombia.

Rostan destacó los mecanismos implementados por Bolivia en la lucha antidroga, como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos y el control aeroportuario.