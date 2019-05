Al menos 15 casos de narcotráfico enlodaron a autoridades del país

En la última década se ha conocido al menos 15 casos en el que se han visto involucrados -mediante fotografías, videos y otros - asambleístas y autoridades edilicias, sobre todo del Movimiento Al Socialismo (MAS), con presuntos narcotraficantes.

En los últimos días, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó también que Pedro Montenegro -procesado en Brasil por narcotráfico- también mantenía contacto con legisladores nacionales y departamentales, además de un concejal de la oposición como del oficialismo.

Casos

En julio de 2006, cayó en el aeropuerto de El Alto, Freddy Terceros con un cargamento de droga y una carta de recomendación del presidente del Senado, Santos Ramírez, quien fuera la mano derecha de Morales.

Uno de los episodios de trascendencia data de 2008. Ese año se detuvo a Elba y Juana Terán Gonzáles, hermanas de la exconstituyente e importante dirigente del MAS, Margarita Terán. Fueron sorprendidas en posesión de 147 kilos de droga.

Cabe recordar que Margarita Terán estuvo en la cárcel acusada por el asesinato del teniente Andrade y su esposa, hecho ocurrido el 10 de octubre de 2000, pero luego salió con medidas sustitutivas. Fue secretaria de las seis Federaciones de Productores de Coca del trópico de Cochabamba.

Otro hecho de connotación fue el denominado “narcoamauta”. En julio de 2010, Valentín Mejillones Acarapi, líder espiritual que entronizó a Evo Morales por encargo de la Cancillería, fue sorprendido con 240 kilos de droga en su domicilio, espacio que presumiblemente funcionaba como fábrica de cristalización.

Por otra parte, se denunció vínculos con actividades de tráfico de drogas de algunas autoridades municipales.

En noviembre de 2010, se denunció que el alcalde de Chacarilla, Germán Alejandro Gutiérrez García (MAS), también fue acusado de narcotráfico y no fue suspendido de sus funciones como indica la Ley Corta de Autonomías.

El proceso contra Gutiérrez García por narcotráfico fue abierto en 2006 y está vigente, se conoce que el acusado fue encontrado en un vehículo con 1.815 gramos de cocaína.

En septiembre de 2009, el alcalde de Catacora, Justo Sanga Castro (MAS), fue aprehendido en Logusmanaya frontera con Perú, en compañía de un boliviano y un colombiano, con 173 kilos de cocaína valuados en más de $us 400.000.

El alcalde del municipio cruceño de Warnes, Mario Cronembold, fue acusado por la Fiscalía regional de tener relación directa con un narcotraficante colombiano prófugo de la justicia, y por solicitud de la fuerza antidroga fue enviado en 2011 a la cárcel de Palmasola, con detención preventiva junto a su chofer y otros dos implicados.

A pesar de ser procesado por legitimación de ganancias ilícitas, encubrimiento y supuestos vínculos con el narcotráfico, Cronembold recuperó su libertad al poco tiempo. Actualmente, sigue fungiendo como burgomaestre, apareciendo periódicamente junto a Evo Morales en la inauguración de obras y otros acontecimientos políticos de la región.

El 25 de enero de 2011, el alcalde de Calamarca, Yesid Luin Mamani (MAS), fue sorprendido transportando 2,8 kilos de cocaína. El juez Rolando Sarmiento determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. Mamani, tras conocer el fallo, dijo que “le armaron un plan sus opositores para involucrarlo en el tema del narcotráfico”.

En agosto de 2015, el empresario boliviano José Luis Sejas Rosales afrontó 13 procesos judiciales en Argentina, por el tráfico de una tonelada de cocaína. Sejas Rosales fue un importante excontratista de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En 2017, Máxima Arias Calderón (47), hermana de la diputada del MAS Adriana Arias, fue detenida en posesión de 10 “ladrillos” de cocaína con un peso de 10.480 gramos.

El 3 de abril de 2018, sentencian a nueve años y ocho meses de cárcel al “narcoasesor” del MAS, Rómer Gutiérrez Quezada, quien el 7 de julio de 2017 fue detenido en Brasil con 100 “ladrillos” de cocaína pura. Circularon fotos en las que está con varias autoridades.

Dos hombres fuertes del MAS señalados por Veja

En julio de 2012, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue noticia a nivel nacional e internacional cuando la revista brasileña Veja publicó un reportaje titulado “A república da cocaína” en el cual señalaba que la autoridad junto a la exmiss Bolivia, Jessica Jordán, visitaron la casa del narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado en la ciudad de Santa Cruz, desde donde salieron con “dos maletines”. Esto de acuerdo a fuentes de “inteligencia de la Policía boliviana”, aseguró Veja.

Quintana cuestionó la publicación e indignado anunció que enjuiciaría a la revista en suelo brasileño y el presidente Morales, en ese entonces, encomendó al embajador en Brasil a iniciar las acciones legales. Al final todo quedó en simple amenaza y se echó tierra al asunto.

Dirigente de fútbol

En 2017, Pablo Ramos Lima, presidente del club de fútbol cruceño Real América, fue enviado al penal de Palmasola por legitimación de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.

En 2014 se encontró en su vehículo 14 gramos de cocaína y cuatro gramos de marihuana. Entonces, se inició la pesquisa por lavado de dinero en la que se descubrió una posible empresa de catering utilizada como “fachada”.

En redes sociales circularon fotografías en las que se ve a Ramos con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Carlos Romero.

Sin embargo, Carlos Ramos, padre de Pablo, negó que su hijo sea un narcotraficante y, más al contrario, dijo que es un consumidor de drogas.

De esa manera, el padre salió en defensa de Pablo, sobre quien pesa acusaciones de estar vinculado al narcotráfico, y negó tales extremos y afirmó que su hijo es un empresario que tiene muchas deudas.

Aclaró que su hijo sí entró a la cárcel tiempo atrás, pero por asistencia familiar que adeudaba.

ARGENTINA

Interpol busca al padre del exministro Pérez

Jorge Pérez Ardaya, padre del exministro de Gobierno Jorge Pérez Valenzuela, fue buscado por la justicia argentina a través de la Interpol para que responda al procesamiento por el delito de contrabando de estupefaciente, ocurrido en diciembre de 2006.

Jorge Pérez Valenzuela fue viceministro de Régimen Interior de Bolivia y luego ministro de Gobierno desde el 15 de julio de 2014 al 23 de enero de 2015. El 23 de enero de 2015 fue posesionado nuevamente como viceministro de Régimen Interior de Bolivia, cargo del que fue relevado el 9 de septiembre de 2015.

OTROS CASOS

Caso Medina golpeó a la Policía en 2019

La difusión de un audio por los Tiempos reveló que dos exjefes policiales, Gonzalo Medina y Fernando Moreira tenían contacto con el narcotraficante Pedro Montenegro. La investigación puso en vilo a la Policía y al Ministerio de Gobierno.

Expresidente de Colombia vinculó a Evo con el narco

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, vinculó en marzo de 2018 al jefe de Estado, Evo Morales, y a los cocaleros del trópico de Cochabamba con el cártel de narcotraficante Pablo Escobar, a quien, según el exjefe de Estado colombiano, Morales y los suyos suministraban la materia prima para la producción de cocaína.

El narco más buscado en Argentina

José Miguel Farfán estaba prófugo de la justicia argentina por el delito de narcotráfico. El pasado 2 de febrero fue detenido en la avenida Cristo Redentor y tercer anillo de Santa Cruz.

“Bolivia tiene carteles de narcotráfico locales”

“En Bolivia sí existen carteles locales (de narcotráfico) que ya se han enquistado en el aparato del Estado y tienen miembros en las diferentes instancias: jueces, policías, funcionarios del ejecutivo”, afirmó la diputada Jimena Costa (UD).

Explicó que esto se refleja en la aparición de una serie de vinculaciones y declaraciones que salen a luz, como el último caso denominado Gonzalo Medina.

“No sabemos en realidad lo que hay detrás de estas denuncias y vinculaciones, porque no existe hoy condiciones para hacer investigaciones creíbles y confiables. No puedes confiar en un Ministerio Público, no existe un Estado con capacidad de sanción porque no hay justicia en el país y se corrompen fácilmente algunos jueces, y obviamente no vas a llevar adelante la investigación de lo que pasa en la Policía con los mismos miembros de la Policía”, dijo.

Refirió que el problema del narcotráfico es estructural y que no se trata nada más de un cambio de ministro o de autoridades o ni siquiera de un cambio de Gobierno.

“Desde que salió la DEA que no tenía como virtud ser o no ser de Estados Unidos, tenía como virtud un sistema de información de las redes de narcotráfico a nivel mundial, no tenemos en el nivel local y falta esa información”, sostuvo.

“Hay que indagar si los narcovínculos aún están”

“Estos temas (del narcotráfico) no son nuevos en la realidad boliviana y han existido hace muchísimos años. Los bolivianos estamos casi familiarizados en este tema, recordemos el narcoavión, narcovínculos, el tremendo suceso de Huanchaca, y esta aparecida que ha sido constante en Bolivia en los últimos 40 años y obviamente pareciera que hay nuevos escándalos que hay que investigarlos”, señala el diputado Víctor Gutiérrez de UD, pero afín al MAS.

Agregó que las investigaciones se deben “actuar con absoluta responsabilidad y si hay gente que esté involucrada, independientemente del lugar que ocupe, donde esté ubicada dicha persona o dicho funcionario, producir con el máximo rigor de la justicia”.

“El narcotráfico, la corrupción en extremo son temas que hay que prestarle mucha atención, se investiguen y el Estado haga los máximos esfuerzos de combatir”, dijo.

Reiteró que la actividad del narcotráfico siempre ha existido y lo que habrá que develar es que “si en la actualidad existen o no”.

Por otra parte, señaló que Bolivia es el único país en la región que ha sido capaz de crear una estrategia de lucha antidrogas “sin muertos, sin desaparecidos, sin el escenario de violencia hasta el año 2005, con resultados con éxito y que no tiene relación con personas que se involucren en actividades ilícitas”.