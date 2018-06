Brasil y Colombia se coronan en el primer torneo de trampolín

Brasil y Colombia se llevaron el oro en el primer certamen de la especialidad de trampolín en los Juegos Suramericanos. Asimismo, los deportistas señalaron que es la primera ocasión que saltan en unos trampolines de fabricación china.

La gimnasta Camila Lopes se subió a la plataforma e hizo varias piruetas que dejó deslumbrado al público. Una vez que bajó, la ovación fue mayor, pues el puntaje de 51.930 reveló que era la acreedora al oro en esta disciplina, en la categoría damas.

Es la primera vez que se compite en trampolín en unos Juegos Suramericanos. Por lo tanto, también fue la primera vez que compitieron las representantes bolivianas Mariana Espejo y Daniela Zacari. Sin embargo, ambas quedaron en el sexto y séptimo lugar.

En varones, el colombiano Ángel Hernández se llevó el oro con un puntaje de 57.595. El deportista encontró que hubo gran nivel entre los representantes.

El trampolín

Para todos los deportistas era una novedad subirse a un trampolín de marca china. Señalaron que era menos elástico, lo que hacía que los saltos sean más lentos y no se puedan elevar.

En el caso de la representante boliviana, Zacari, manifestó que ella entrena en un trampolín, único en La Paz. Donde también deben entrenar otras 30 chicas y lo hacen en el gimnasio alquilado de un colegio.

"La condición es que cada día lo armemos y desarmemos para usarlo y no podemos dejarlo ahí. Necesitamos más trampolines", aseveró.

2_dep_2_rochaaaaaa.jpg 02- Boliviana La representante boliviana Mariana Espejo realiza piruetas, ayer. JOSÉ ROCHA

RESULTADOS

Disciplina: Trampolín

Lugar: Pabellón de Gimnasia

Horario: 16:00 a 18:30

Nº Deportista Ptos.

1. Camila Lopes (Bra) 51.93

2. Katish Henández (Col) 51.08

3. Mara Colombo (Arg) 49.53

Tampolín varones

Nº Deportista Ptos.

1. Ángel Hernández (Col) 57.59

2. Federico Cury (Arg) 52.96

3. Santiago Marcano (Ven) 47.65

2_dep_3_rochaaaaaaa.jpg 03- Finalistas Las competidoras de gimnasia trampolín, antes de su participación en las pruebas finales de esta categoría. Entre ellas, se encuentran las dos bolivianas. JOSÉ ROCHA

EMOCIÓN

Gimnasta rompe en lágrimas

La gimnasta de Argentina, Mara Colombo, no pudo evitar ponerse a llorar y emocionarse al finalizar la prueba y ver el puntaje conseguido. "Me sentí muy feliz, aliviada y emocionada cuando me bajé del trampolín", manifestó.