Restringen trabajo de la prensa en Juegos

Restricciones contrarias a la libertad de prensa, maltrato verbal, empujones y prohibiciones sufrieron los periodistas de medios nacionales y corresponsales de agencias extranjeras durante los XI Juegos Suramericanos que se realizó en Cochabamba.

Por el contrario, periodistas y fotógrafos encargados de realizar una memoria para la organización, vistiendo chalecos naranjas, y voluntarios, tuvieron acceso irrestricto a las zonas prohibidas a la prensa acreditada, expresó a la Unidad de Monitoreo de la ANP el fotoperiodista independiente Samy Schwartz.

La prohibición también fue extensiva a los canales de televisión y periodistas que no pudieron grabar imágenes en video por la exclusividad otorgada al canal de televisión estatal Bolivia Tv, coincidieron en denunciar los periodistas consultados. Tras la premiación, los deportistas fueron llevados a estudios móviles de la televisión estatal, mientras las redes privadas debían realizar prolongadas esperas.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales medios impresos, revistas y una agencia de noticias expresó una protesta por las restricciones a enviados de medios informativos y hace un reclamo público a los organizadores del encuentro deportivo por imponer normas contrarias a la labor informativa.

La ANP recordó que la Ley 804, promulgada en 2016 por el presidente Evo Morales, señala en su artículo 54: “La cobertura e información deportiva es de acceso irrestricto para todos los medios de comunicación social”.

Una periodista que prefirió el anonimato, relató que el jueves 31 de mayo, dos mujeres policías apoyadas por voluntarios, la echaron con violencia del Coliseo de la Coronilla, lugar donde se disputaba una prueba deportiva. Una de las policías me jaloneó mi brazo derecho, y voluntarios apoyaron a las policías que me doblaron mis dos brazos. Me llevaron entre varios hasta la puerta, donde me empujaron, según la denuncia.

En una imagen de video grabada por aficionados, un policía y un voluntario retiran al fotoperiodista de la agencia española EFE, Martín Alipaz, de las graderías de un escenario deportivo a otro sector desde donde fue difícil obtener imágenes. “Nos colocaron en ‘corralitos’ en medio del público”, un sitio incómodo para los fotógrafos. “Era más fácil comprar una entrada y desplazarnos sin limitaciones”, refirió el corresponsal.

CODESUR SE DISCULPA

“Nadie merece ese trato y si se trata de emitir una disculpa, acepten mi disculpa a nombre de los voluntarios”, dijo la jefa de la Unidad de Voluntariado de los Juegos Suramericanos, Daniela Verduguez, quien explicó que los colaboradores no actuaron por cuenta propia en los casos denunciados.