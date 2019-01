Lampe se despide de Boca Juniors: "Me ayudaron a cumplir una meta más"

El arquero boliviano Carlos Lampe agradeció y se despidió del club Boca Juniors de Argentina, tras su breve paso en el club durante la Copa Libertadores 2018 como refuerzo.

"No puedo olvidarme de cada hincha que nos apoyó en las buenas y en las malas, ustedes hacen que este club sea enorme, gracias por el apoyo. A pesar que no me tocó jugar siempre sentí el apoyo, una vez más gracias a todos", escribió en su cuenta de Twitter.

El guardameta también agradeció a los jugadores, la dirigencia y al extécnico del club, Guillermo Barros Schelotto.

"Me ayudaron a cumplir una meta más, nunca dejen de soñar, los sueños se cumplen", concluye el boliviano.

Esto lo hice firmar hace 15 años... Solo me queda decir: Muchas gracias @BocaJrsOficial

Quiero agradecer a la dirigencia por llevarme, a Guillermo y su Cuerpo Técnico por escogerme, a todos los trabajadores del club por toda la predisposición. pic.twitter.com/IUr6poO9fz — Carlos Emilio Lampe (@CarlosLampe1) 11 de enero de 2019

En octubre del año pasado, el arquero boliviano fue cedido por Huachipato de Chile al club argentino para reforzar el plantel, que estaba bajo la dirección de Barros Schelotto, rumbo a la Copa Libertadores, tras la fractura de mandíbula que sufrió Andrada.

Sin embargo, la titularidad en los encuentros recayó sobre Agustín Rossi y Lampe no tuvo la oportunidad de debutar en el campo de juego.

Ahora el futuro del guardameta boliviano está incierto.