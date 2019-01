No todo queda claro sobre Sala

Desde el lunes por la noche, el mundo del deporte no habla de otro tema: la desaparición del avión que trasladaba al delantero Emiliano Sala desde Nantes rumbo a Cardiff. Las inspecciones que realizaron las diversas fuerzas de seguridad abocadas a la búsqueda de la aeronave no arrojaron resultados positivos y ayer decidieron suspender las investigaciones “activas”.

Aunque la gran incógnita está centrada en conocer qué sucedió con el avión y dónde están sus pasajeros; sin embargo, el hecho abrió otra serie de preguntas que ponen un manto de sospechas y dejan algunas interrogantes sin responder, al menos por intermedio de una voz oficial.

¿Quién era el propietario del avión?

De inicio se dijo que la aeronave pertenecía al dueño del Cardiff City, según la familia del jugador, el directivo salió a desmentir la información.

El empresario Mark Mckay reconoció que fue el encargado de contratar el avión, pero aseguró no ser el dueño.

El Pipie PA-46 Malibu (patente N264DB) está registrado en la base de datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por la empresa británica Southern Aircraft Consultancy Inc Trustee, con sede en Bungay (Inglaterra). Sin embargo, esta empresa se desligó del hecho: reconoció ser la administradora de la aeronave, pero no la propietaria. ¿Entonces de quién es?

¿Por qué Emiliano Sala decidió organizar su vuelo privado y no viajó en uno de línea?

Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que el futbolista de 28 años prefirió organizar su propio viaje de Nantes a Cardiff, a pesar de que el club galés le ofreció hacerse cargo del vuelo.

“Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial”, aseguró el presidente Mehmet Dalman.

Sala firmó su contrato el sábado con el Cardiff y ese mismo día se presume que se trasladó a Nantes para despedirse de sus antiguos compañeros.

La teoría indica que Sala estaba obligado a cumplir con todos sus compromisos en Francia antes del martes y luego viajar rápidamente a Cardiff para realizar su primer entrenamiento el martes.

¿Hubo un tercer pasajero que no subió al vuelo?

Aunque la Policía de Guernsey informó la identidad del piloto (Dave Ibbotson) y se confirmó que junto con él sólo viajaba Sala, algunos medios afirmaron que tres personas pasaron por el control de embarque, pero una de ellas, el experimentado piloto Dave Henderson, se quedó en tierra por motivos que se desconocen. Henderson negó haber estado en Nantes.

DATOS

Pedido de Romina Sala, hermana de Emiliano. “Siento que están vivos, que están bien, que nos están esperando, pido por favor que no paren de buscarlos”.

Capitán David Barker, de la Policía de Guernsey. “Ha habido más de 24 horas de búsqueda ininterrumpida, con 80 horas de vuelo combinado entre tres aviones y cinco helicópteros”.

Probabilidades de vida de Sala, según Barker. “Las probabilidades de supervivencia a esta altura son extremadamente remotas”.

¿ERA NECESARIO HACER ESA RUTA?

“Cruzar el Canal de la Mancha de noche, con mal tiempo y un monomotor con ese avión, es una locura”, explicó el comandante y consultor aeronáutico Jorge Polanco, planteando que las condiciones para realizar el vuelo no eran las indicadas.

El vuelo se inició a las 19:15 (GMT) del lunes, pero a las 20:30 se perdió el contacto con el radar cuando el avión figuraba cerca del faro de Casquets. Las condiciones del clima por entonces no quedaron claras, ya que en un comienzo se rumoreó que no había una situación hostil a nivel climatológico, pero los agentes de investigación no pudieron realizar la búsqueda de la aeronave durante la noche por las “olas de hasta dos metros, las lluvias fuertes y la poca visibilidad”.