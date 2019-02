Viáticos y bonos se suman al monto del contrato del técnico de la Verde

Viáticos y bonos de presentación no están considerados como parte del contrato, sino más bien son ítems adicionales que recibirá el cuerpo técnico de la Selección Nacional, según confirmó ayer el director de la División Aficionados de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Rolando Aramayo.

La historia para la firma del contrato entre Eduardo Villegas y la entidad federativa continúa. Si bien las pretensiones económicas del técnico cochabambino son mayores al presupuesto de la FBF, ahora recién se explicó que en el caso de los bonos de presentación, el cuerpo técnico también recibirá su parte.

En la pasada eliminatoria, los montos fueron determinados en una reunión con los jugadores que eran considerados “capitanes” de la Verde. En la misma se establecieron cifras por resultados obtenidos en condición de visitantes y ante algunos rivales, como Chile, Argentina y Brasil.

Como las negociaciones entre Villegas y el titular de la FBF, César Salinas, prosiguen, de momento todos se mantienen en espera.

“No sólo es el contrato, los bonos de presentación hay que pagar al cuerpo técnico, esto ya hace que suba automáticamente (el monto que se cancele). Las concentraciones, los hoteles, los viajes, los viáticos, es bien difícil. No es que no se quiera subir, sería irresponsable hacer eso”, dijo Aramayo.

La explicación se da debido a que Villegas pretende contar con un presupuesto de 650 mil dólares anuales (54 mil dólares por mes), mientras que la FBF ratificó que tiene un techo presupuestario de 500 mil dólares.

El tema aún no se ha cerrado porque no se firmó el contrato, pero tampoco existe una decisión de buscar otro técnico. La consigna sigue siendo “agotar todos los esfuerzos posibles”. “Lo otro que va a ocurrir es que desechemos el tema de Villegas, empezar a buscar nuevamente, desesperados, un técnico. Los tres que ya habíamos apalabrado se acomodaban al presupuesto, de repente viendo este tira y afloja, capaz nos digan ahora que ya no quieren. Es un tema bien difícil, por eso debemos tener mucho cuidado, pero la prioridad sigue siendo Villegas porque ya apostamos todos los del Comité Ejecutivo por él”, sostuvo el dirigente.

Según Aramayo, el titular federativo tenía previsto reunirse ayer con Villegas, empero la reunión fue privada y no se conocieron detalles sobre la misma.

“Hoy (por ayer), por ejemplo, van a tratar de persuadir para bajar las pretensiones y llegar a la firma. Ojalá que hasta mañana (por hoy) pueda saberse algo al respecto”, señaló.

Villegas fue designado el pasado 14 de enero en una reunión en la ciudad de Santa Cruz.

LOS BONOS EN LAS ELIMINATORIAS A RUSIA

Para el periodo clasificatorio al Mundial de Rusia, bajo la administración de Marco Ortega, se firmó un convenio en el que se estableció un bono de presentación de 1.500 dólares por partido jugado, además de un premio de 3.000 por ganar en La Paz y un extra de 5.000 dólares en caso de vencer fuera de casa, el premio se reducía a 2.000 por lograr un empate.

Este acuerdo se mantuvo por el periodo que se jugó las pasadas Eliminatorias. Asimismo, no se conoce el trato económico en caso de los amistosos y tampoco se definió los montos para el periodo clasificatorio que comenzará en marzo del próximo año, rumbo al Mundial de Catar 2022.