Nueva profesión Mauricio Pinilla, de goleador a propietario de una barbería

Puede ser difícil recordar a un jugador que dejó el fútbol hace siete años aproximadamente, más aún cuando después de concluir su carrera futbolística se dedica a otra actividad que no tiene relación alguna con el deporte.

El colombiano Mauricio Pinilla comenzó una nueva historia en su vida, es más, la retomó. Tras dejar el fútbol y planear durante un tiempo su nueva ocupación, desde hace dos semanas atiende su barbería en la zona sur de La Paz.

Cuando uno recuerda al colombiano, lo primero que rememora son los goles que tenía, pero había algo más: los cortes distintos que tenía en cada uno de sus partidos, y es que pese a jugar al fútbol de manera profesional, tenía una pasión más: ser barbero.

“Esto empezó en Colombia en 1995, más o menos, antes de venirme a Bolivia. Cuando me vine a Bolivia se suspendió, pero igual en los tiempos libres le cortaba a Augusto Andaveris, a John Peña y a varios de mis compañeros. Yo les corté, me probaron y seguíamos con ellos”, dijo.

No era el inicio de su ocupación, era más bien recordar algo que desarrolló desde que era niño en su tierra, ahora con un objetivo más. Su hijo mayor, Johan Mauricio, que aún permanece en Colombia y que también es barbero, se mudará a Bolivia para trabajar con su padre. La barbería también será el punto de encuentro de su familia.

Pasó mucho tiempo para impulsar el proyecto, pero al final lo logró y ahora, poco a poco, va ganando clientes, pero sigue recibiendo el apoyo incondicional de sus excompañeros, además de los futbolistas en general.

Por los comentarios de Mauricio, su mejor cliente es Augusto Andaveris, al que ya se sumaron varios como Leonel Morales, Rómulo Charrupi, Breyner Gonzáles y Alejandro Bejarano, por nombrar algunos de los que ya fueron atendidos en la barbería.

“Esto veníamos planeando hace mucho tiempo, sólo que como estaba jugando no daba el tiempo. En Colombia ya tenía barbería, ya había trabajado en esto antes y entonces ahora lo tomo como una manera más de acercarme a mi hijo, porque con él vamos a trabajar acá. Ahora que dejé el fútbol y que me está quedando más tiempo libre, he estado cortándole a muchos de mis compañeros y ellos fueron los que me motivaron para poner un local”, contó.

Mauricio ve dos objetivos diferentes en el trabajo que actualmente está realizando, y es que también será una manera de compartir con su hijo de 19 años, que actualmente atiende una barbería en la ciudad de Bogotá.

Diseños en cabellos, cejas y barba son algunos de los servicios que oferta en el negocio que atiende. El exdelantero destaca el apoyo que recibe hasta el momento y, si bien es consciente de que todo inicio es “difícil”, la barbería está teniendo buena acogida, por lo que ahora aguarda que vaya en aumento.

“La verdad, es algo que no esperaba, no pensé que las cosas iban a darse como hasta ahora, creo que llevamos una semana y todo al comienzo es difícil, pero la barbería está teniendo muy buena acogida, la gente está viniendo con normalidad. De a poco estoy ganando clientes y mis compañeros me están apoyando bastante porque están viniendo y en ese sentido no me han dejado solo. Estoy contento y motivado a seguir con todo”, aseguró.

Dedicado a su nueva labor, el exfutbolista está cumpliendo su segundo sueño, el primero fue ser jugador y lo hizo en varios clubes en el país. Se retiró cuando militaba en Real Mamoré, en 2010. Ahora retomó el oficio de la barbería y desarrolla las aptitudes que adquirió desde que era muy pequeño Mauricio atiende en su barbería que está ubicada en la avenida Hernando Siles esquina calle 3 de Obrajes, edificio Torre Julieta local 10, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Por el lugar ya pasaron varios futbolistas y espera recibir a los clientes que deseen tener un corte diferente e innovador.

geraldine_dep5_muricio_pinilla.jpg Pinilla atiende a sus clientes que varían desde niños hasta jugadores de fútbol MAURICIO PINILLA

APUNTE

Una pasión que tiene desde niño

“El gran sueño mío, al comienzo, era ser futbolista. Esto fue una pasión que yo fui desarrollando de a poquito desde niño, en el pueblo habían muy pocos barberos. En el colegio tenía el don de saber dibujar muy bien, entonces esto empezó a convertirse en una pasión por hacer las cosas en la cabeza”, dijo.

Empezó a cortar con su sobrino y luego con los niños que tenía de vecinos. Primero desarrolló la habilidad y posteriormente la fue perfeccionando. Sin duda alguna, no dejó su pasión.

DE PRIMERA MANO

Siempre con sus artículos de barbero

Cuando llegó a Bolivia en el año 2000, tuvo que dejar el oficio de barbero; sin embargo, siempre iba con su “máquina” y sus artículos de barbería.

“El fútbol lo alternaba con eso. En varias ocasiones, me hicieron notas cortando el cabello de Andaveris, de Jhon Peña y a otros compañeros”, contó.

A medida que fue dejando el fútbol, volvió a ser barbero y ahora cuenta con un espacio fijo donde realiza la atención de sus clientes.

FICHA PERSONAL

José Mauricio pinilla

Fecha de nacimiento:

2 de septiembre de 1977 (41)

Lugar: Colombia

Posición: Delantero

Madre: Mariana Pinilla

Hijos:

Yhojan Mauricio (19)

Wendy Mariana (17)

Roger (8)

Rosa Nely (7)

Trayectoria:

Bolívar (2000-2001)

Iberoamericana (2001-2004)

San José (2004-2006)

Unión Central (2006)

La Paz F.C. (2007-2009)

Real Mamoré (2009-2012)

DE PRIMERA MANO

12 años jugando en Primera División

El colombiano militó en seis planteles en el país, y jugó durante 12 temporadas. En 2012 se despidió en Real Mamoré.

Goleador en todos sus equipos en Bolivia

Pinilla destacó en todos sus clubes. Y es que, pese a empezar jugando como volante de creación, luego se convirtió en un atacante goleador.

“Andaveris se retractó y apareció Peña Carabalí”

“Una vez que estaba cortándole el cabello a Augusto Andaveris, en el Prado (en La Paz), en una peluquería que nos prestaba las máquinas, y apareció un periodista. A Andaveris le estaba haciendo unos dibujos en la cabeza. El plan era hacerle dibujos y cosas extrañas, pero cuando vio las cámaras, se retractó y ya no quiso que le hiciera nada”, contó Mauricio Pinilla, exdelantero colombiano.

Ésta es una de sus anécdotas, la que más recuerda y es que se prestaban un espacio en peluquerías en la ciudad de La Paz para seguir innovando en cortes de cabello.

Si bien en aquella oportunidad Andaveris se retractó de la idea inicial y de todo lo que ya estaba preparado, apareció uno de sus compañeros, Jhon Peña Carabalí, “y fue al que terminé haciéndole todas las cosas que tenía que hacerle a Augusto”.

geraldine_dep3_la_prensa.jpg El delantero vistiendo la camiseta de La Paz Fútbol Club. LA PRENSA

Anotó más de 80 goles en los seis clubes que militó

El exdelantero colombiano Mauricio Pinilla militó en seis clubes nacionales en los 12 años que estuvo en Bolivia y anotó más de 80 goles durante toda su estadía.

Desde 2000, cuando llegó a Bolívar, Pinilla pasó la mayor parte de su estadía en clubes de La Paz y Oruro. Nueve años estuvo en equipos del occidente.

Iberoamericana (La Paz), San José (Oruro), Unión Central (Tarija), La Paz Fútbol Club (La Paz) y Real Mamoré (Beni) fueron los clubes por los que pasó en la década que jugó a nivel profesional en el país.

Durante ese tiempo, marcó goles en todos sus equipos y siempre fue catalogado como goleador.

Si bien el jugador Pinilla reconoció que inició como volante de creación, en el país actuó más como delantero.