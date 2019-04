Nadal envía su apoyo a los franceses tras el incendio de Notre Dame

Pendiente de su partido inicial del torneo de Montecarlo, hoy contra su compatriota Roberto Bautista, Rafael Nadal no dudó en enviar todo su apoyo al pueblo francés por el incendio de la Catedral de Notre Dame.

"Me voy a dormir todavía bajo shock con las imágenes que vemos en París. Todo mi apoyo a todos los parisinos y a los franceses y a las autoridades", señaló Nadal en las redes sociales.

Going to sleep still under shock with the images we see in Paris. All my support to all Parisians and French people and authorities. @PompiersParis @notredameparis #NotreDamedeParis

