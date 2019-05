Futbolistas critican el mal estado del campo de juego del Capriles

El mal estado del campo de juego del estadio Félix Capriles se ha convertido en un tema recurrente. El césped ha sido motivo de queja de varios clubes y el pasado sábado derivó en la lesión del defensor de Aurora Caleb Cardozo, ausente hasta el siguiente semestre por la fractura y rotura de ligamentos del peroné.

“Yo vi el pase de Sergio Adrián para (Cristhian) Árabe, intentó anticiparme a la jugada, me barrí y quise sacar mi pierna que se trabó en el pasto, pero fue tan rápida que no pude y la pierna se me quedó atrás. Siempre se mantiene así de pesada la cancha, no sé si cortan el césped, pero siempre es de la misma manera ni se riega como en La Paz o Santa Cruz”, contó Caleb Cardozo, quien ayer fue dado de alta tras ser operado el sábado.

Según el jugador celeste, la queja es una constante, pero no existen medidas acertadas para mejorar el campo de juego.

En cambio, Cardozo destacó el tratamiento de las canchas del Hernando Siles y Tahuichi Aguilera. “Allá el pasto es bajito, están bien cuidadas”, agregó.

Por su parte, Fernando Saucedo, volante de Wilstermann, coincidió con Cardozo y aseguró que nadie hace un verdadero trabajo de mantenimiento de la grama, siendo así que ésta es una de las peores canchas del país.

“Este pasto está al menos desde hace más de 30 años. En La Paz y Santa Cruz las canchas están en mejores condiciones que acá. Si no es la peor, la de Cochabamba es una de las peores. El gran problema que genera la cancha es para el espectáculo, ya que es una cancha lenta y porque siempre el pasto está alto”, indicó Saucedo.

Si bien a nivel internacional supone una ventaja, aún así los jugadores no están conformes con el Capriles.

SEDEDE RESPONDE A LAS CRÍTICAS

El director del Sedede, Javier Villalobos, aseguró que el mantenimiento de la cancha del estadio Capriles se hace en la medida de las posibilidades y el tiempo que se puede brindar entre partido y partido.

“Los clubes piden para entrenar y hacer reconocimiento. El mantenimiento del césped no es cien por ciento posible, pero se hace con todo el esfuerzo del Sedede. Sobre Aurora, sabemos que el señor (Jaime) Cornejo es bastante agresivo en sus palabras y de expresarse, pero hay que tomarlo como de quien viene. El campo de juego está en estado óptimo, así que en puertas del partido internacional estamos haciendo el mantenimiento”, aseguró Villalobos.