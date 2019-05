Robert Blanco: “No sé qué es lo que quiere Bolívar”

“No le vamos a dar importancia a todo esto que está haciendo Bolívar. Reclama una cosa, ofrece otra cosa, después no lo hace, mete polémica. Al final de cuentas, lo que ellos están queriendo hacer, para mí, es tapar todos los problemas que deben tener institucionalmente”, señaló ayer el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco.

El club Bolívar pidió que el Comité Ejecutivo haga conocer sobre las renuncias de los miembros, tomando en cuenta que el apartado 7 del artículo 32 señala que “los integrantes del Comité Ejecutivo no podrán integrar, al mismo tiempo, ningún otro órgano de la FBF, con excepción de las comisiones permanentes y especiales, o aquellos expresamente previstos en este Estatuto”.

Si bien en oportunidades anteriores se señaló que el tema hacía referencia más a un aspecto relacionado con la ética, la dirigencia de la Academia paceña solicitó la certificación del cumplimiento de la normativa federativa.

“No sé qué es lo que ganan, he renunciado a Destroyers, ahora es mi hermano el que está como presidente que fue elegido en una Asamblea. Sé que el de Aurora también ha renunciado, Antonio Decormis no sé si tendrá algún cargo. Serán ellos, esto ya es personal, yo no le veo (otra cosa), por mi cuenta, no tengo por qué. No es la instancia como para que yo le presente a Bolívar. Si ellos quieren, que lo digan en un Consejo de la División Profesional y lo pregunten, ahí uno presentará su descargo. Enviarle una carta al club Bolívar, mi persona no lo va a hacer”, aseguró.

Si bien se tiene el Estatuto federativo desde hace casi dos años, el reglamento de esta normativa recién será aprobado en los próximos días, durante el Congreso. Sin embargo, antes de que suceda eso, quedan algunas dudas que pueden ser consideradas como vacíos normativos y que dan paso a una interpretación que puede no estar dentro de lo correcto.

Blanco señaló que Bolívar debe solicitar la documentación en una reunión del Consejo Superior de la División Profesional