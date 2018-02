Final de la Copa Libertadores se jugará en una sede

El club Atlético de Madrid jugará ante Lokomotiv Moscú en octavos de la Europa League, mientras que el Athletic se enfrentará al Marsella, según determinó el sorteo celebrado hoy en la sede de la... Ver más Octavos de Europa League: Atlético-Lokomotiv y Marsella-Athletic

El Nacional ecuatoriano superó ayer por 3-2 a San José, en un duelo en Quito entre equipos acostumbrados a jugar en la altitud, en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana Ver más San José cae 3-2 ante El Nacional en Ecuador

El jugador del equipo Wilstermann, Cristian "Pochi" Chávez, explicó hoy que, por una molestia en la pierna, pidió el cambio durante el partido vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, que... Ver más Chávez tras el partido con Vasco: "Pedí el cambio"