Real Madrid ante Liverpool, una final con dos clásicos ganadores

Real Madrid y Liverpool se miden hoy en Kiev (14:45 HB) en una final de Liga de Campeones en la que el equipo español es favorito, con sus tres finales ganadas en las últimas cuatro ediciones.

En caso de victoria, el Real Madrid lograría su decimotercer título, el tercero consecutivo, algo sólo logrado por el propio club blanco en los cincuenta, y el Ajax de Ámsterdam y el Bayern Múnich en los setenta.

Al mismo tiempo, su técnico Zinedine Zidane ganaría su tercer título, algo sólo conseguido en el pasado por Bob Paisley, en el Liverpool, y Carlo Ancelotti (dos triunfos con Milan y uno con Real Madrid).

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Y Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la competición con quince tantos, lograría su quinta Champions (lleva tres con el Real Madrid y una con Mánchester United), igualando a Alfredo Di Stefano y Paolo Maldini, y quedando a una del récord de seis de Paco Gento.

"Hay que respetar al Liverpool. Escucho decir que será un partido fácil para el Real Madrid, pero yo no lo creo. Si el Liverpool está en la final es porque se merece estar en ella", afirma Cristiano Ronaldo.

"Este equipo de Liverpool me sorprende y me recuerda al Real Madrid de hace cuatro años, cuando ganamos la Champions. Los tres delanteros de ellos son muy rápidos, juegan bien, marcan muchos goles. Ello demuestra que el Liverpool tiene talento, aunque pienso que el Real Madrid es mejor", añade el astro portugués.

Un Liverpool renacido

Los Reds, con un pasado europeo glorioso, como muestran sus cinco títulos, siendo el tercer club con mejor palmarés en Europa, buscan la hazaña, apoyados en su buen trío de ataque, liderado por el egipcio Mohamed Salah, quien lleva 44 goles esta temporada, 32 en Premier League, sólo superado en la lucha por la Bota de Oro de Leo Messi (34).

"El Real Madrid es el equipo que ha ganado más títulos de Champions. La han ganado tres veces en las últimas cuatro ediciones, por lo que tiene mucha experiencia. Pero es sólo un partido, no dos, por lo que simplemente debemos estar concentrados y no pensar en el pasado. En el campo seremos once contra once", resume Salah.

Junto a él, no desmerecen el brasileño Roberto Firmino, que lleva los mismos goles que Salah en Champions (10) y el senegalés Sadio Mané (9).

"Lo más importante para nosotros es ayudar al equipo a marcar goles. No importa quién los marque. Ninguno de los tres es egoísta o sólo piensa en marcar. Tratamos de ayudarnos entre nosotros", explica el egipcio.

Tanto Real Madrid y Liverpool se caracterizan por una apuesta por el ataque, lo que al mismo tiempo debilita sus defensas, por lo que se adivina una final con muchos goles.

El trío Salah-Firmino-Mané se mide a la BBC madridista, formada por Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, aunque el puesto del galés podría ser ocupado por Isco Alarcón.

La misma final de 1981

El Real Madrid ha ganado doce títulos y seis de las siete últimas finales disputadas. La última que perdió fue precisamente contra el Liverpool, en 1981 en París.

Era otra época en que la Copa de Europa era un fenómeno deportivo y social, pero sin llegar a los niveles de popularidad que ha alcanzado en la actualidad.

OPINIONES "No somos favoritos ni Liverpool tampoco lo es. Es un 50-50 como siempre en las finales. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada". Zinedine Zidane. DT de Real Madrid "El Real Madrid funciona como un reloj suizo, hace un fútbol fantástico. Se organizan cuando tienen que hacerlo y son caóticos cuando el partido lo pide". Jürgen Klopp. DT de Liverpool

DATOS

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, interrumpirá el ayuno de Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, antes y durante la final de la Liga de Campeones de hoy contra el Real Madrid.

Salah, del que inicialmente se rumoreó que había rechazado incumplir el ayuno, ha decido hacer un alto de cara a la final de Kiev, en la que el Liverpool buscará su sexta Copa de Europa, según reveló uno de los fisioterapeutas del club.

El portugués Cristiano Ronaldo busca en la final de Kiev conquistar su quinta Liga de Campeones para situarse a la estela del español Paco Gento, el futbolista que más Copas de Europa conquistó en la historia, con seis, y marcar tantos que le permitan superar su récord de 17 dianas en una edición.

El Liverpool ha anunciado ayer que devolverá el importe íntegro de las entradas a aquellos aficionados que, debido al elevado número de vuelos cancelados, no puedan viajar a Kiev para la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Sadio Mané envió 300 camisetas del Liverpool a su pueblo natal en Senegal para que los aficionados las vistan durante la final de la Liga de Campeones de hoy contra el Real Madrid.

El delantero del conjunto inglés, integrante de una temible delantera junto a Mohamed Salah y Roberto Firmino, espera que Bambali se paralice y sus 2.000 habitantes se pongan delante de la televisión para verlo jugar en la gran cita europea.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, destacó el "hambre de seguir ganando" como clave para alcanzar la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones, a la que dijo llegan "como miuras" para buscar la decimotercera ante el Liverpool.