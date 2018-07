Copa Sudamericana será la prueba para un regreso definitivo

El Bayern Múnich ganó 3-1 al París Saint-Germain, ayer en un amistoso de pretemporada disputado en Klagenfurt (Austria), ofreciendo un festival de goles en la segunda parte, ante el flamante nuevo... Ver más Bayern Múnich gana 3-1 al PSG liderado por Buffon

"No quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol", confesó este sábado el crack brasileño Neymar en una entrevista con la AFP, al comentar su período de "luto" tras la eliminación de la... Ver más Neymar: "No quería ver una pelota" después del Mundial

El seleccionador francés, Didier Deschamps, considera que el Balón de Oro debe recaer en uno de los 23 jugadores que bajo su dirección se proclamaron campeones del mundo en Rusia, aunque no se... Ver más Deschamps pide el Balón de Oro para un francés