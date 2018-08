Atlético gana Supercopa y toma una pequeña revancha ante el Madrid

El Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de Europa por tercera vez en su historia (tras 2010 y 2012) al superar por 4-2 en la prórroga al Real Madrid, ayer en el Lillekula Arena de Tallin.

Diego Costa, elegido el mejor jugador del partido, anotó los dos tantos rojiblancos (1’PT y 34’ST) y el francés Karim Benzema (27’PT) y el capitán Sergio Ramos de penal (18’ST) marcaron los goles madridistas en el tiempo reglamentario.

En la prórroga, el Atlético fue superior y acabó llevándose el título con los goles de Saúl Ñíguez (98’) y Koke Resurrección (104’), con una aportación decisiva de los suplentes que jugaron en la segunda parte (Vitolo, Correa y Thomas Party).

El equipo de Diego Simeone, que se ha reforzado mucho para la temporada que comienza, gana confianza con este título para la nueva temporada, con la final de la Liga de Campeones en su Estadio Metropolitano como gran objetivo.

Además, se toma una pequeña revancha con su máximo rival tras las dos finales de Liga de Campeones (2014 y 2016) perdidas frente a los blancos.

Por su parte, el Real Madrid, que ha perdido respecto al curso anterior a su gran estrella Cristiano Ronaldo y a su entrenador fetiche Zinedine Zidane, pone fin a una racha de 13 victorias consecutivas en finales internacionales (desde la Intercontinental de 2000 contra Boca Juniors).

La prórroga decide

El Atlético no parecía encontrar el fallo en la defensa blanca, hasta que Juanfran le ganó un balón a Marcelo cerca del área madridista, el lateral rojiblanco pasó a Correa y éste llegó a la línea de fondo y se sacó un pase de la muerte que remató a la red Diego Costa para poner de nuevo el empate.

“Tuvimos oportunidad para matar el partido y no lo hicimos y ellos lo aprovecharon (...) Han conseguido castigarnos en cada error nuestro”, lamentó Julen Lopetegui.

Y ya en la prórroga, el Atlético tomó la iniciativa y Saúl anotó el tercero, empalmando un centro de Thomas Partey en una jugada iniciada con una pérdida de balón de Varane en la frontal de su área (98’).

Justo antes del descanso del tiempo extra, el Atlético sentenció con otra jugada de Diego Costa, que centró para Vitolo y éste cedió a Koke para que superase a Navas de duro disparo (104’).

El uruguayo Diego Godín levantó el trofeo, en la noche en la que consiguió su primer título como primer capitán del Atlético.

“HE VISTO QUE NO ME HE EQUIVOCADO”

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, declaró ayer, tras ganar la Supercopa de Europa al Real Madrid (2-4), que se quedó en el equipo porque había “un buen proyecto” y tiene “confianza en este club y en Simeone” y ha visto que no se ha equivocado.

“Me quedé porque había un buen proyecto. Tengo confianza en este club y en Simeone. He visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo”, explicó durante la celebración del título.