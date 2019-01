Arsenal y Tottenham se dan un festín con goleadas en el primer día del año

Arsenal y Tottenham estrenaron el año en la Premier League con sendas victorias ante el Fulham (4-1) y el Cardiff (0-3) en dos festines de buen fútbol con el que ambos equipos se mantienen bien situados en la zona noble de la clasificación.

Arsenal ganó 4-1, recuperó la alegría después de encadenar dos partidos consecutivos sin conocer la victoria que el Manchester United aprovechó para acechar la quinta y última plaza que da derecho a disputar la próxima temporada de la competición europea.

Después, el Tottenham, que tenía una salida ante un equipo necesitado como el Cardiff que coquetea con los puestos de descenso, despachó el partido en la primera media hora con tres goles que sellaron el destino del cuadro galés.

El otro encuentro del inicio de la vigésima primera jornada, el Everton-Leicester, concluyó con victoria para los segundos, que se llevaron los tres puntos en juego con un gol de Jamie Vardy. El delantero del Leicester marcó el primer tanto del año en las grandes ligas tras aprovechar un mano a mano que asentó a su equipo en la séptima posición.

MÁS PARTIDOS EN LA PREMIER LEAGUE

Hoy: Bournemouth vs Watford, Chelsea vs Southampton, Huddersfield vs Burnley, West Ham vs Brighton, Wolverhampton vs Crystal Palace (15:45 HB); Newcastle vs Manchester United (16:00 HB). Mañana: Manchester City vs Liverpool (16:00 HB).