Ajax despide a Cristiano y Messi lleva al Barcelona a semifinales

Leo Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron distinta suerte en los partidos de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones, con el Barcelona humillando al Manchester United y la Juventus cayendo en casa con el Ajax.

El Barcelona se clasificó a semifinales derrotando en el Camp Nou al United por 3-0, con un doblete del argentino, mientras que la Juventus fue eliminada por el Ajax al perder en casa por 2-1 y de nada le sirvió que Cristiano Ronaldo adelantara en el marcador a los italianos.

El equipo azulgrana cumplió de esta forma los pronósticos con los goles de Messi (16 y 20) y del brasileño Coutinho (61), después de haber ganado también en la ida en Old Trafford por 1-0, mientras que la Juventus desperdició el esperanzador empate logrado en Holanda (1-1).

Cristiano Ronaldo, en su sexto gol en la competición, el 126º en la historia de la Champions, había puesto a la Juventus camino de las semifinales en el minuto 28, al rematar de cabeza un córner. Pero el Ajax le dio la vuelta al partido con tantos de Donny Van de Beek (34) y Matthijs De Ligt (67).

Ajax, la sensación

Todos tenemos un Ajax dentro, todos queremos ser ese tipo anónimo que un buen día se pone una capa de superhéroe y llega hasta donde nunca habría soñado. Todos queremos protagonizar una historia como la de este delicioso equipo, capaz de derrocar dos gigantescos imperios en un mes. Aunque pensemos que va a ganar Goliath, todos queremos que lo haga David.

Todos queremos ser David. Todos querríamos ser este Ajax.

Porque este Ajax reconcilia con aquel fútbol ya ajado que no entendía de petrodólares, de fichajes galácticos ni de Superligas. La de los holandeses es la gran rebelión del fútbol europeo en los últimos tiempos, un derroche de pasión capaz de llevarse por delante al vigente tricampeón de la Champions (Real Madrid) en octavos y a la Juventus de Cristiano Ronaldo en cuartos.

Messi, la figura

Leo Messi no es Diego Maradona, puede que incluso no gane un Mundial y difícilmente le amargará la vida a Inglaterra. Ningún hincha del United olvidará sin embargo al 10 del Barça. El rosarino solucionó en cuatro minutos un partido que durante un cuarto de hora pintaba muy mal para el Barcelona. No hubo partido en el Camp Nou sino que la hinchada se dedicó a contemplar las jugadas de Messi.

OPINIONES "Esto es muy especial. Todos están locos y locos. Con Ajax a la semifinal, pooh. Esto es bueno para todos los Países Bajos. Realmente fantástico, especialmente para el Ajax". Donny van de Beek. Centrocampista de Ajax "Espectacular, esto es lo que somos. Los primeros cinco minutos entramos fríos y nerviosos, no sé si el resultado era medio raro y nos hizo salir de esta manera y luego tomamos el control". Lionel Messi. Delantero de Barcelona

LIVERPOOL Y TOTTENHAM BUSCAN SELLAR EL BOLETO

El finalista de la última edición, el Liverpool, viaja a Oporto para confirmar su victoria 2-0 en la ida, mientras que el Tottenham se desplaza a Manchester sin su estrella Harry Kane para medirse con el City, hoy en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

Eliminados en octavos de final por los Reds el año pasado, los portugueses presentan un balance muy desfavorable ante equipos ingleses y confían en el caldeado ambiente del estadio de Do Dragao y en su delantero Moussa Marega, discreto en la ida, para sacar adelante la eliminatoria.

Duelo inglés

El Manchester City, que aún aspira a un inédito cuádruple (Premier, Copa de la Liga, Copa inglesa y Liga de Campeones) deberá marcar más de un gol al arquero campeón del mundo con Francia Hugo Lloris, en gran forma.

Para ello se apoyarán en el “Kun” Agüero y en Raheem Sterling, autor de un doblete ante el Crystal Palace el domingo.

Sin Kane, lesionado en el tobillo en el minuto 55 en la ida, el Tottenham brilló apoyado en el surcoreano Son Heung-min.

A pesar de la ausencia del internacional inglés, los Spurs se presentan confiados en la velocidad del brasileño Lucas Moura, que anotó un “hat-trick” el sábado.