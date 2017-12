Federico Miño quiere ser un aporte y pide apoyo de la hinchada

El delantero argentino Federico Miño quiere ser un aporte para Aurora durante la temporada 2018, según afirmó ayer el jugador a su arribo a la ciudad de Cochabamba.

“Entre mis objetivos está hacer la mayor cantidad de goles posibles y aportar para el equipo en lo que vea que sea necesario, además que el resto vea que puedo aportar para ellos”, aseguró.

El ariete firmará por una temporada con el Equipo del Pueblo y se tiene previsto que mañana se sume de manera oficial a las prácticas del primer plantel.

A su llegada a Cochabamba, Miño sostuvo que tiene muchas ilusiones y que éstas son a nivel personal y también grupal.

“Personalmente llego muy bien y llego de la mano del técnico Miguel (Ángel Zahzú). Él fue quien confió en mí y tuvo la predisposición para que llegue al club”, señaló.

El jugador declaró que cuenta con una vasta experiencia en diferentes clubes. Asimismo, recalcó que no será la primera vez que jugará en un equipo de primera división.

En el primer contacto con los medios, Miño prometió trabajo y afirmó que “después vendrán las mejores cosas”.

El futbolista de 26 años militó en dos clubes durante esta gestión. En el primer semestre jugó en el torneo Paranaense, en Brasil, mientras que antes de que se confirme su llegada a Bolivia, estuvo en el club Racing de Olavarría, en la cuarta división del fútbol argentino.

Según comentó, con el elenco argentino llegó a jugar las semifinales, empero no pudieron consolidar su clasificación a la instancia decisiva.

Sobre Aurora

El delantero argentino recibió las mejores referencias sobre Aurora, a través de Uriel Raponi, jugador que militó en el Celeste en 2007.

“Tuve un compañero allá, en mi último club, que estuvo acá. Él (por Raponi) me dio las mejores referencias y de la ciudad también. Vengo con muchas ilusiones, a tratar de dar lo mejor y que las cosas salgan de la mejor manera posible”, dijo.

Pidió el apoyo de los seguidores del cuadro popular.

“Que vayan a la cancha, que nos alienten, vamos a dar lo mejor posible, primero trabajo y después esperar lo mejor”, reiteró.

¿Qué conoce de Bolivia?

Miño comentó que luego de consolidar su fichaje por Aurora, comenzó a revisar los partidos del clásico rival, Wilstermann.

Además, confesó que sobre Bolivia conocía a los elencos que participaron en la Copa Libertadores en esta gestión.

“De Bolivia conozco los clubes que juegan en la Libertadores y de Wilstermann he visto un par de partidos. Cuando me enteré que iba a venir para acá, me puse a estudiar un poquito más”, comentó.

Finalmente, el argentino aseguró que le llegaron otras propuestas de clubes del país, empero se decidió por Aurora y ratificó su compromiso con el Equipo del Pueblo.

12 goles anotados en Racing. El delantero argentino marcó 12 tantos en su último club. En Aurora buscará aportar con la mayor cantidad de goles.

VELOCIDAD, SU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA

Federico Miño es el delantero extranjero que buscaba la dirigencia de Aurora. El argentino, a su arribo a Cochabamba, señaló que su principal característica como ariete es la velocidad.

“La característica mía es la velocidad, además que le pego con las dos piernas y que el último año hice muchos goles de cabeza”, aseguró.

Aurora, además de Miño, tiene a Iván Zerda y el brasileño William Gomes, en el puesto de delantero. Asimismo, aún está en busca de un ariete nacional.

La posibilidad más cercana que tiene el cuadro popular es la del atacante tarijeño Óscar Díaz, empero la misma aún no se ha confirmado. La dirigencia maneja como otras opciones a Vladimir Castellón y Rodrigo Ramallo, aunque la llegada de este último es muy poco probable.

GEAN CARLOS MARTÍNEZ LLEGA EL DOMINGO

El arquero venezolano Gean Carlos Martínez llegará el domingo a Cochabamba, según informaron ayer fuentes oficiales del club Aurora.

El portero de 27 años militó en Atlántico F.C. durante la pasada temporada, equipo con el que se consagró campeón del torneo de primera división de República Dominicana, bajo el mando del actual técnico del Equipo del Pueblo, Miguel Ángel Zahzú.

Con anticipación, la llegada de Martínez estaba prevista para el pasado miércoles, empero recién lo hará el domingo.

Según se informó, el portero partirá mañana desde Venezuela y llegará cerca a la medianoche de mañana al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. Al día siguiente, Martínez emprenderá viaje a Cochabamba.