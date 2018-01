Gabriel Ríos regresa al Rojo para iniciar la temporada 2018

El delantero cruceño José Gabriel Ríos será la principal novedad que tendrá Wilstermann en el inicio de la pretemporada del equipo de cara a la gestión 2018, en la que el club enfrentará los partidos de la División Profesional del fútbol boliviano y la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

“Es jugador del club, él (por Gabriel Ríos) tiene contrato con el equipo, así que tiene que presentarse a los entrenamientos cuando se incorporen todos los jugadores del club”, aseguró Renán Quiroga, secretario general de Wilstermann.

Ríos fue cedido a préstamo en junio de 2017 al Club Deportivo Guastatoya, que participa en la máxima categoría de la Liga Nacional de Guatemala.

El martes, cerca al mediodía, el club en su cuenta oficial de Facebook descartó la continuidad del jugador boliviano por “problemas personales”.

Al momento de su transferencia, el contrato de Ríos se amplió por seis meses más (junio de 2018), situación que lo obliga a regresar al club aviador.

Con la incorporación del delantero cruceño, Wilstermann actualmente tiene tres atacantes de renombre: Ricardo Pedriel, Gilbert Álvarez (cuya continuidad sigue en negociación) y Ríos. Además, el Rojo cuenta con los arietes juveniles Martín Barrón y Eduardo Velásquez, el primero gozó de más oportunidades por parte del DT Álvaro Peña.

“Tenemos los delanteros y ese tema no lo estamos tocando. Contamos con Gilbert Álvarez, (Ricardo) Pedriel, (Martín) Barrón y Gabriel Ríos que se va a incorporar al equipo. En ese tema no nos está haciendo falta nada por el momento a no ser que se vaya Gilbert”, indicó Quiroga.

También, el secretario general del Rojo enfatizó que las propuestas por Álvarez no convencieron al jugador y tampoco a la dirigencia aviadora, por lo que puede frenar su salida.

La directiva y el cuerpo técnico están priorizando, dentro del requerimiento en el equipo, a un arquero nacional, un lateral derecho, un volante mixto que reemplace a Rudy Cardozo, que fichó para The Strongest, y un volante de contención en lugar de Cristian Machado que viajó a los Estados Unidos para someterse a una revisión medica para fichar para el New England Rervolution de la Major League Soccer (MLS).

En el caso de Cristian Machado, Quiroga informó que Wilstermann está a la espera de que su par norteamericano haga la transferencia económica para liberar el pase del jugador.

Pretemporada

El plantel aviador comenzará el trabajo de pretemporada este sábado en el complejo de la laguna Alalay desde las 08:30, según confirmó el entrenador del crédito cochabambino.

“Comenzaremos este sábado en el complejo, aún no sé con quiénes, pero pienso que hasta el martes ya tiene que estar el equipo completo”, declaró Peña.

Además, indicó que la primera parte de la pretemporada será en Cochabamba y de acuerdo al informe que emita la Conmebol, sobre el escenario donde jugarán en la Copa Libertadores, buscarán escenarios en La Paz o Sucre.

Sobre los refuerzos que sumarán para la temporada 2018, Peña dijo que la prioridad la tienen los jugadores nacionales y no tanto así los futbolistas foráneos.

“Los únicos extranjeros que se quedarán en el club son Álex da Silva, David Díaz, Cristian Chávez, Marcelo Bergese y Serginho”, sostuv‘o el estratega.

Por lo demás, al margen de los refuerzos, el técnico contará con la base del plantel de la temporada 2017.

Peña llegará a Cochabamba hoy al mediodía por la noche tendrá una reunión con los directivos del equipo en la que analizarán los temas pendientes.

WILSTERMANN BUSCA TALENTO EN JÓVENES

El club aviador abrirá un periodo de pruebas por tres días para observar a jugadores jóvenes que estén por encima de los 17 años y que tengan condiciones adecuadas para ser parte del primer plantel y del equipo de reserva.

“Estaremos viendo a jugadores entre el sábado, domingo y lunes. No se sabe lo que puede aparecer, los probaremos futbolísticamente y también necesitamos que físicamente estén en óptimas condiciones. Buscamos gente nacional pero que rinda en la Liga, no sólo en los entrenamientos”, indicó Álvaro Peña entrenador del Rojo.

Según el comunicado que emitió el departamento de prensa del equipo aviador, las pruebas se las realizarán en el complejo de la laguna Alalay desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de enero, desde las 10:00.

PEÑA INSISTE EN BUSCAR A UN GUARDAMETA NACIONAL

El arribo del portero uruguayo Álvaro Villete se postergó temporalmente debido a que la exigencia del entrenador de Wilstermann, Álvaro Peña, es contar con un arquero nacional, indicó el secretario general del club Renán Quiroga.

“Aún no definimos su llegada que estaba prevista para esta semana, pero el cuerpo técnico nos pidió un arquero nacional y, por el momento, hemos descartado a (Álvaro) Villete”, indicó Quiroga.

Además, señaló que en la reunión que sostendrán hoy los dirigentes con el entrenador definirán si llegará o no el portero uruguayo o apostarán por darle la confianza a un guardameta nacional.

Al respecto, Peña indicó que la prioridad para él es contar con elementos nacionales, sobre todo en esa posición.

“No hablamos nada sobre ese tema (la llegada de Villete) no me dijeron que ya estaba llegando, yo no lo conozco, lo miré por videos, pero no tengo la certeza de lo que pase con él. Nosotros pedimos a un arquero nacional”, indicó el DT.

El mercado nacional en porteros es escaso. Al finalizar la temporada 2017, Wilstermann primero intentó vincular a Guillermo Viscarra, (se fue a la MLS), luego con Jorge Ruth, que tiene contrato vigente con Nacional Potosí, y después con Rubén Cordano, pero este último amplió su vinculación con Blooming.