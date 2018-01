Liga y Fabol definen hoy si el torneo Apertura comienza el sábado

El inicio del torneo Apertura 2018 puede ser ratificado o finalmente postergado, todo dependerá de la reunión que sostendrán hoy los directivos de la Liga con los representantes de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

Luego de la reunión del Consejo Superior de la Liga, realizada ayer en Santa Cruz, el presidente de la entidad, Carlos Ribera, señaló que el inicio del torneo está garantizado para este fin de semana, empero en esta jornada está previsto que la Liga se reúna con Fabol para ratificar dicha situación.

Al principio de esta semana, los representantes del gremio de jugadores informaron que varios compromisos no fueron cumplidos por la dirigencia de la entidad liguera. El tema del seguro médico era uno de los más reclamados, sobre todo por la situación que atravesaron el futbolista Paul Burton y el exdirector técnico de Real Potosí, Julio Zamora.

Al respecto, el presidente liguero indicó que nueve de los 14 clubes cuentan con seguro médico y se acordó que Fabol dará un plazo de 60 días para que el resto de los equipos arreglen dicha situación.

Otra de las observaciones realizadas es respecto a los procedimientos que sigue el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), así como el de la revisión de los contratos únicos de los futbolistas. A todo este panorama, Fabol también incluyó el tema de las deudas de los clubes, siendo que, pese a tener un fallo en su contra, Real Potosí no cumplió con las mismas.

“El campeonato va a comenzar este sábado, los equipos ya pagaron el tema de transporte, hoteles y demás. La mayor cantidad de los pedidos de Fabol han sido cubiertos. Mañana (por hoy) se van a reunir con ellos y empezarán a conciliar (las deudas) de los (jugadores) que no han ido a cobrar”, sostuvo Ribera.

En este sentido, el dirigente señaló que existen varios jugadores que, pese a que los clubes ya tienen el dinero, no pasaron a cobrar. De acuerdo a la explicación de Ribera, ese es uno de los motivos para que el monto de lo adeudado no baje.

Por su parte, el vicepresidente de la Liga, Oscar Torrico, informó que se pidió a Fabol que se tenga “tolerancia y comprensión”.

“Se ha emplazado a la gente de Fabol, porque el fútbol boliviano no puede ser prisionero permanentemente de estas actitudes cada vez que se inicia el campeonato, porque la situación de los clubes financieramente es lamentable”, dijo.

Detallando las deudas que tenían los clubes, Torrico señaló que en el caso de Real Potosí, la misma se redujo de “casi 600 mil dólares” a 120 mil. El dirigente indicó que la diferencia es “mérito” de la dirigencia del equipo lila.

Las deudas que le preocupan a los representantes de los futbolistas son las de Sport Boys, Real Potosí y San José, por lo que hoy se tiene previsto abordar este tema y tratar de conciliar.

“Considero que no hay mayores argumentos para poder parar el torneo que debe empezar este fin de semana, es más, casi todos los equipos han adelantado contratos, logística, entradas, espero que mañana (por hoy) hasta el mediodía podamos cerrar de manera satisfactoria y garantizar el inicio del campeonato. Creo que en el fondo todos estamos comprometidos y necesitamos ayudarnos de manera recíproca, sobre la base de la comprensión y de la tolerancia”, remarcó.

Aprueban reglamento

En base al orden del día previsto para la reunión del Consejo Superior de la Liga, los delegados de los 14 equipos aprobaron el reglamento del campeonato.

Ribera señaló que para evitar vacíos en la normativa, tal como sucedió en la anterior gestión, se revisó de manera minuciosa todos los artículos para que puedan ser interpretados del modo correcto.

“Los 63 artículos han sido aprobados, hemos trabajado durante largo tiempo”, añadió.

LIGUEROS BUSCARÁN OTRO AUSPICIADOR

Por decisión de los clubes profesionales, la Liga intentará conseguir un nuevo auspiciador para los balones que se usan en el campeonato, según informó ayer el presidente de la Liga, Carlos Ribera.

“Todavía tenemos contrato con Golty, pero hay una decisión de buscar otra empresa, que pueda ofrecer mejor calidad en el producto y en el beneficio económico para los clubes”, señaló.

La empresa Golty tiene contrato vigente con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF); sin embargo, el mismo ha sido observado en varias oportunidades, por lo que la determinación de no seguir con la empresa fue aceptada por los ligueros.

“Si podemos conseguir en un mes, lo cambiamos (al auspiciador) y lo tenemos en un mes”, sostuvo.

REAL DEMANDARÁ A FABOL POR DISCRIMINACIÓN

EL DEBER

La relación entre el club Real Potosí y Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) es cada vez más tensa. Ayer, el presidente de la institución lila, Wilson Gutiérrez, manifestó que presentará una querella criminal contra Fabol, porque “no tiene el derecho de denigrar la identidad de Real Potosí”. El titular confía en que el inicio del torneo Apertura no se frene por las deudas que aún tienen los potosinos.

“Real no es el único club con deudas, la situación es complicada, pero estamos tratando de cumplir de a poco. Debemos dos meses y medio del anterior torneo y ahora estamos haciendo contrataciones para afrontar el campeonato, no podemos ser irresponsables de no prepararnos para el inicio del Apertura, si vamos a descender tiene que ser de forma deportiva y no como pide Fabol”, manifestó Gutiérrez.

El gremio de futbolistas, a la cabeza de David Paniagua y Milton Melgar, exige al presidente liguero, Carlos Ribera que haga cumplir el pago de la deuda o el fallo del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la FBF que determina la pérdida de categoría de Real Potosí tras las primeras dos sanciones (quita de seis puntos).

Según Gutiérrez, los abogados de la institución están preparando la demanda contra Fabol. La postura del directivo para no frenar el inicio del Apertura es que la Liga deje al club negociar con los jugadores.