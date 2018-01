Robles y Reyes son los únicos que aún no pudieron ser inscritos

El arquero Juan Carlos Robles y el marcador central Sebastián Reyes de Wilstermann son los únicos que hasta ayer no pudieron ser habilitados ante la Liga y, por lo tanto, aún no pueden ser tomados en cuenta en la delegación que viajará mañana a La Paz, para el debut en el torneo liguero ante Bolívar.

Ambos jugadores, pese a que son nacionales, tienen problemas en cuanto a la documentación que debe llegar de su anterior club, Petrolero, que debido a los problemas financieros por los que atraviesa tras su descenso de categoría, no tiene su oficina en funcionamiento.

En el caso del volante Carlos Melgar, que también llega de Petrolero, los trámites fueron iniciados hace semanas, en cuanto llegó al club, motivo por el que pudo ser inscrito sin problema.

El club de Wilstermann tiene hasta hoy a las 12:30 para finalizar con los trámites para habilitarlos en la Liga.

En el caso del arco el técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, tiene a Alex Arancibia y al paraguayo Arnaldo Giménez habilitados para el cotejo de mañana.

Mientras que en la marca central tiene a Ronny Montero y David Díaz como alternativas.

Aunque lo más seguro es que no sea como titular, es posible que el delantero brasileño Lucas Gaucho, mañana podría debutar con la casaca de Wilstermann al ser tomado en cuenta para jugar en algunos pasajes del clásico nacional ante Bolívar, que se jugará en el estadio Hernando Siles, desde las 16:00.

PEÑA TIENE AL ONCE TITULAR PARA EL CLÁSICO

Aunque ayer no realizó una sesión de fútbol y sólo trabajó en la parte táctico-técnico, lo más seguro es que mantendrá la base que terminó el campeonato pasado.

De no existir cambios de último momento, el posible once titular para el debut será el siguiente: Alex Arancibia en el arco; Jorge Ortiz, Alex da Silva, Edward Zenteno y Óscar Vaca en la defensa; Fernando Saucedo, Cristhian Machado y Cristian Chávez en el medio campo; y Ricardo Pedriel, Gilbert Álvarez y Serginho en el ataque. Juan Pablo Aponte no puede jugar porque debe cumplir un partido más de sanción por expulsión en el pasado torneo.