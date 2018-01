Wilstermann y Bolívar debutan hoy en clásico nacional

Más allá del impulso anímico que podría significar para Wilstermann lograr una victoria hoy ante Bolívar, en el inicio del torneo Apertura de la Liga, para el plantel aviador este cotejo es más bien una prueba de fuego, porque en él probará al equipo que debutará en la Copa Libertadores este jueves 1 de febrero, ante Oriente Petrolero.

En la semana, el técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, adelantó que el equipo que juegue hoy ante Bolívar será el mismo que debutará en la Copa Libertadores.

Aunque Peña tendrá de seguro una variante el jueves con respecto al once de hoy, porque ante la Academia no podrá tener en cuenta al lateral izquierdo Juan Pablo Aponte, quien debe cumplir un cotejo más de suspensión, tras su expulsión en la penúltima fecha del torneo Clausura 2017. Su lugar será ocupado por Óscar Vaca.

Además deVaca, hasta ayer se tenía la información de que el golero Juan Carlos Robles y el central Sebastián Reyes, aún no pudieron ser habilitados.

Wilstermann trabaja en Sucre desde el miércoles pasado, con el objetivo de aclimatarse a la ciudad donde disputará en calidad de local la Copa. Será desde la capital que hoy viajará a La Paz para disputar el clásico nacional y es la ciudad donde volverá después del cotejo.

Entre tanto, en Bolívar, Diego Bejarano y Ronald Raldes no serán de la partida en el debut oficial del técnico Vinícius Eutrópio, por distintos motivos. El lateral no podrá jugar debido a una demanda que interpuso su ex club, The Strongest, la que no permitió que se le dé una habilitación provisional.

Mientras que el experimentado defensor no jugará por una molestia muscular.

Ambos jugadores eran considerados titulares durante la semana por el estratega brasileño, en su reemplazo estarán Erwin Saavedra por el lateral y Ronald Eguino en la zaga central. A estas bajas se suman las de Leonel Justiniano, quien no arregló su situación contractual con los celestes, y Mauricio Prieto, que recién se recuperó de un golpe en el amistoso ante San José.

APUNTE El clásico será transmitido La Academia llegó en las últimas horas a un acuerdo con la empresa dueña de los derechos de televisión para esta temporada, por lo que el partido de esta tarde será transmitido en simultaneo por Tigo sport y también la aplicación de Bolívar para Smartphone, que funciona desde el año pasado.

PREVIA DEL PARTIDO

BOLÍVAR

1. Arquero Romel Quiñónez

2. Defensa Erwin Saavedra

3. Defensa Ronald Eguino

4. Defensa Limberg Gutiérrez

5. Defensa Enrique Flores

6. Volante Pedro Azogue

7. Volante Martín Smedberg

8. Volante Jaime Arrascaita

9. Volante Juan Carlos Arce

10. Delantero Eduardo Fierro

11. Delantero Marcos Riquelme

DT: Vinícius Eutrópio

WILSTERMANN

1. Arquero Alex Arancibia

14. Defensa Jorge Ortiz

2. Defensa Alex da Silva

22. Defensa Edward Zenteno

24. Defensa Óscar Vaca

11. Volante Alejandro Meleán

15. Volante Cristhian Machado

9. Volante Cristian Chávez

18. Delantero Ricardo Pedriel

19. Delantero Gilbert Álvarez

10. Delantero Serginho

DT: Álvaro Peña