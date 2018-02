Peña y Clausen consideran que la llave clasificatoria no está cerrada

Pese a que Wilstermann consiguió una victoria (1-2) en condición de visitante ante Oriente Petrolero, los técnicos de ambos elencos, Álvaro Peña y Néstor Clausen, respectivamente, señalaron que la llave de la segunda fase de la Copa Libertadores aún no está cerrada y el partido que se jugará el próximo jueves (20:30) en Sucre, definirá al equipo clasificado a la siguiente fase.

Peña, luego del partido, indicó que terminó “contento” por el fútbol que propuso Wilstermann.

“Esto no está cerrado todavía porque hay otro partido el jueves (en Sucre). Dentro de la cancha dejaremos todo. Me quedo contento por lo que hacen los jugadores dentro de la cancha y también porque en poco tiempo Lucas Gaúcho fue fundamental para el triunfo de esta noche (por ayer)”, aseguró.

El estratega del Rojo dijo que el resultado que se dio en la primera fecha del torneo Apertura frente a Bolívar, cuando cayó por 5-1, quedó atrás, sobre todo porque consideró que en ese compromiso los jugadores de Wilstermann “se estaban cuidando para jugar la Libertadores”.

Peña destacó que el cotejo que se cumplió anoche en el estadio Tahuichi Aguilera, mostró las individualidades del equipo y resaltó a jugadores como Lucas Gaucho, Serginho y Cristian Chávez.

“En La Paz hicimos un gran partido, hoy (por ayer) nos cuidamos más porque sabemos que Maximiliano Freitas y Alí Meza son grandes jugadores”, comentó Peña.

Sin excusas

Néstor Clausen, director técnico de Oriente Petrolero, coincidió en un criterio con su colega de Wilstermann: la llave aún no está cerrada. El Albiverde comenzó ganando el partido, sin embargo, dos errores en la defensa local propiciaron que la victoria sea para el Rojo.

El DT, luego del lance, evitó justificarse y señaló que no pondría “excusas” al resultado que logró la visita, sin embargo, observó el arbitraje del colombiano Gustavo Murillo.

“Estaba previsto un partido difícil, lo que no está previsto es el tema de arbitraje; (pero) ya está, perdimos y no vamos a recuperar nada con criticar, los árbitros son seres humanos que se equivocan”, dijo.

Clausen hizo referencia a los errores que le costaron la victoria. Además dijo que si bien el penal fue bien cobrado, el error de la defensa de Oriente en el segundo gol “no se puede dar en un equipo profesional”.

“Regalamos la victoria. Me voy molesto, no me gusta perder, creo que el equipo tuvo actitud y los dos errores empañan el desempeño de los muchachos. En el fútbol no hay excusas, están de más. Los jugadores expulsados ya no están, hay que tratar de darle confianza a los jugadores que están. Uno no tiene previsto (las expulsiones) pero hay que afrontar como continúa”, agregó.

Clausen concluyó su encuentro con los medios señalando que no se siente “descalificado todavía, vamos a prepararnos para ir a Sucre, en el fútbol no está todo dicho”.

WILSTERMANN SE ACERCA AL OBJETIVO DE CLASIFICAR

El triunfo de anoche sobre Oriente Petrolero 1-2 en Santa Cruz encaminó positivamente a Wilstermann para acceder a la tercera fase de la Copa Libertadores de América 2018.

A falta de 90 minutos, el objetivo que tiene el Aviador es ganar en Sucre ante un rival herido y que se halla urgido de conseguir un triunfo similar para forzar los lanzamientos desde el punto penal o una diferencia mayor a un gol para avanzar directamente.

Para Wilstermann, el camino se hizo más expedito y su próximo rival puede ser Vasco Da Gama, plantel que venció 0-4 a Universidad de Concepción en Chile y se perfila como el rival de esta fase.

Con la ventaja en sus manos, Wilstermann jugará en Sucre con la ilusión de alcanzar una inédita tercera fase y, según los resultados que se presenten, podría incluso llegar a la fase de grupos.

De darse esta situación, el crédito valluno podría medirse a rivales como Racing Club, Universidad de Chile y Cruzeiro, por el grupo 5 de la Copa.