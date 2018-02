“Pochi” Chávez: “La clasificación de la Copa la perdimos en Brasil”

“Creo que el partido lo perdimos allá en Brasil, ahí lo planteamos mal, tuvimos muchas desconcentraciones, nos hicieron cuatro goles”, dijo el volante argentino Cristian “Pochi” Chávez, a su retorno a Cochabamba, luego de la eliminación de Wilstermann en la Copa Libertadores, por penales ante Vasco da Gama.

Wilstermann estuvo a punto de lograr la hazaña y remontar el 4-0 en contra del partido de ida. Los aviadores lograron igualar la serie de 4-0, pero cayeron en la ronda de los penales por 2-3.

“Allá nos hicieron cuatro goles. Acá dimos todo, orgulloso de mi equipo. Después los penales son suerte. Lo que se debe hacer es destacar que le hicimos cuatro goles a un equipo brasileño, como el Vasco da Gama”, añadió Chávez.

Por su lado, el director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, también destacó el desempeño de los jugadores y el resultado abultado contra “un grande”, pero reconoció que se encuentran “tristes porque también queríamos clasificar”.

Los penales

Tras la eliminación muchas de las cuestionantes fueron lanzadas al cuerpo técnico, como los últimos cambios y la elección de los jugadores que patearían los penales.

“Todos me sindican a mí, pregúnteles a ellos”, fue la respuesta del estratega Peña.

“Son jugadores grandes, son profesionales, yo no voy a decir ‘vos vas a patear el penal’, tiene que patear el que quiere patear un penal”, aseguró finalmente el técnico.

Una de las críticas que llegaron al estratega fue por qué decidió sacar en los últimos minutos a Cristian Chávez, más si existía la posibilidad de que la clasificación se fuera a decidir en la tanda de los penales.

El tema lo aclaró el propio Cristian Chávez, al explicar que fue él quien pidió su cambio.

“Yo pedí el cambio. En una jugada hice un esfuerzo y me dio con tirón arriba del pubis, le pedí el cambio una vez, después intenté seguir jugando, pero ya la segunda vez le pedí que me cambiaran”, aseguró Chávez, a tiempo de explicar que incluso si se hubiera quedado en el campo de juego no hubiera pateado uno de los penales.

“Igual no iba a patear, porque al patear hago el esfuerzo y no estaba con fuerzas en la pierna izquierda. No tenemos reproches, dejamos todo en la cancha. Esto es fútbol, siempre te da revancha, aún podemos entrar a otra copa internacional”, concluyó.

Otra de las críticas era que entre los elegidos para patear los penales se encontraban más defensores que delanteros.

El delantero Ricardo Pedriel también señaló que no fue decisión del director técnico el elegir a los jugadores que patearían la ronda de penales.

“Se pregunta si uno tiene confianza o no y patea el que tiene más confianza. Siempre se pregunta si uno tiene la confianza, los penales son así, a veces se erra, otras veces se acierta”, aseguró la “Chacha” Pedriel, quien el miércoles anotó uno de los cuatro goles a Vasco da Gama.

En el caso del capitán del equipo, Edward Zenteno, evitó la pregunta y se limitó en señalar que “practicamos el tema de los penales, había jugadores designados, el tema de penales es algo que tiene su fortuna, creo”.

Vuelcan la mirada

Dejando a tras la Copa Libertadores, tanto el cuerpo técnico como el equipo y la dirigencia aseguran que se tiene el plantel para como para luchar por el título en el torneo liguero.

“Nos faltó suerte, pero lo más importante que nos deja esto es que tenemos un buen equipo para hacer un buen torneo local y pelear por título”, aseguró Zenteno.

“Sólo nos queda mirar al frente pensando en recuperar el título nacional y dar una lucha en la Sudamericana, un premio consuelo que jugaremos a partir de julio”, dijo el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, quien acompañó al plantel en el partido en Sucre.

“SOMOS VISITANTES EN TODO LADO”

El técnico aviador, Álvaro Peña, aseguró: “Nosotros jugamos de visitante donde vamos. Vamos a Sucre, somos visitante. La única vez que jugamos de local es cuando jugamos en Sacaba”.

El estratega explicó que en Brasil jugaron ante 30.000 personas que gritaban Vasco, Vasco, en Santa Cruz pasó lo mismo cuando jugaron contra Oriente Petrolero, pero cuando les tocó jugar supuestamente en condición de locales en Sucre no se sintieron así, porque “no teníamos ni siete mil personas y de esas siete mil, unas dos mil eran hinchas de Wilstermann, eso al final se siente”.

El estratega aseguró que si Ivirgarzama es la sede de Aurora, deberán jugar en él. “Son locales en Ivirgarzama, pero ellos entrenan más en Sacaba que nosotros. Ellos son locales en todo lado”, dijo Peña.

CHÁVEZ JUGÓ INFILTRADO Y ES DUDA PARA EL CLÁSICO

El volante argentino Cristian Chávez confesó que jugó los últimos partidos infiltrado.

Pochi explicó que durante el cotejo revancha ante Vasco da Gama resintió una molestia cerca del pubis que viene, según el jugador, arrastrando hace varias semanas.

“Vengo arrastrando esto (la molestia muscular) como hace tres semanas. Elongando, haciendo un poco de esfuerzo, infiltrándome un poco, he jugado todos los partidos”, aseguró el volante.

Tras del examen médico se informó que tiene una contusión en la región de la cadera lado derecho, que se extiende a la región púbica, señaló el galeno de campo Luis Montaño.

En cuanto a si podrá o no jugar el clásico cochabambino este domingo, Chávez lo dejó en duda porque aún deberá ver el informe médico.

“Voy a intentar llegar, a ver cómo entreno con el kinesiólogo. Quiero seguir jugando todos los partidos, no quiero parar, vengo con esa confianza. Ahora más que nunca debemos estar todos los jugadores”, aseguró el volante.

Entre tanto, el estratega ayer aún esperaba por el informe médico para empezar a definir quiénes serán parte de la delegación que viajará al trópico cochabambino, para enfrentar el domingo a Aurora, en el clásico valluno.

El capitán Edward Zenteno aseguró que “todos quieren estar en un clásico. Todos quieren ganarlo”.