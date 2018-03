Wilstermann, con dos ausencias y un retorno para visitar Sucre

Wilstermann tendrá dos bajas y un retorno para el compromiso de este domingo (15:00) ante Universitario, en la Capital del Estado, según informó ayer el médico del club Luis Montaño.

“Pochi (por Cristian Chávez) estaba con un poco de fatiga muscular, por eso el profesor (Álvaro Peña) decidió que no juegue y no tiene ningún problema para estar este domingo, (Edward) Zenteno necesita por lo menos dos semanas de recuperación, desde el momento en el que se dio el diagnóstico al igual que Alex (Da Silva), al que se le hizo los estudios y el examen marcó un desgarro muscular de un centímetro. Ambos están totalmente descartados”, dijo Montaño.

Chávez no fue de la partida en el cotejo que el Aviador venció a Guabirá en Warnes (1-3) el miércoles por la tarde, en el compromiso que fue reprogramado de la tercera fecha de la Liga. Y para visitar a Universitario, Peña determinará si “Pochi” vuelve o no al once.

Zenteno, se realizó la ecografía el martes por la mañana, la misma determinó un desgarro en la parte posterior del muslo derecho de medio centímetro, que lo aleja de la actividad futbolística por dos semanas aproximadamente, según informó el médico de cabecera de la institución roja.

Da Silva recibió la noticia el miércoles: un desgarro de un centímetro en la parte posterior también del muslo derecho, que también lo deja fuera del equipo también por dos semanas.

“La molestia que él tenía era mínima, pero persistía y eso nos llamó la atención y ese fue el diagnóstico”, precisó el galeno aviador.

Estos resultados médicos confirman la ausencia nuevamente de los dos defensores centrales de Wilstermann en los siguientes dos partidos que se avecinan, el del domingo frente a Universitario (15:00) y el jueves 8 en Sacaba ante Real Potosí (15:00), por la jornada siete, y deja la duda acerca de que si llegarán o no para el clásico nacional que jugará frente a Bolívar el domingo 11 en Sacaba (15:00).

“Haremos todo lo que tenemos que hacer para poder contar con ellos para el domingo contra Bolívar. Pero no nos apuraremos, ni aceleraremos su recuperación”, finalizó Montaño.

270 minutos, un gol

Ante las bajas confirmadas de Zenteno y Silva, el Rojo podría seguir jugando en esa línea con el uruguayo David Díaz y el nacional Ronny Montero, dupla que ya disputó tres partidos en la Liga. El primero fue en el debut del crédito valluno como local, contra Destroyers, en el encuentro que terminó en goleada favorable a Wilstermann por 4-0. Los otros dos fueron consecutivos: el pasado domingo frente a Aurora (0-0) y el miércoles contra Guabirá (1-3), por la fecha cinco y tres, respectivamente,

Cabe destacar que, en los encuentros que estos dos jugadores ingresaron como titulares, la portería de Wilstermann sólo cayó en una oportunidad, en la victoria frente a Guabirá en Warnes (1-3). En los dos cotejos anteriores, el pórtico de Arnaldo Giménez se mantuvo en cero.

Por lo demás, Montaño dijo que el resto del plantel no adolece ningún tipo de molestias musculares de consideración y sólo presentaron contusiones leves, propias de un partido.

LA “U” NUEVAMENTE CON PROBLEMAS ECONÓMICOS

CORREO DEL SUR

El impago de sueldos a los jugadores ahonda aún más la crisis en la que se encuentra Universitario, aquejado por los malos resultados en el inicio del Torneo Apertura y con una división interna en la dirigencia.

En 2017, el abandono dirigencial derivó en la mala contratación de entrenadores y jugadores, que dejaron a la “U” al borde de perder la categoría; la reacción fue a tiempo, lograron salvarse del descenso directo.

Cuando parecía que la dirigencia se refundaba y existía mayor compromiso con el club, volvieron a aparecer las divisiones internas en el sector estudiantil entre docentes y administrativos.

Pese a las buenas intenciones de algunos dirigentes, la parte económica sigue siendo el talón de Aquiles de Universitario. La plantilla no cobra desde noviembre del año pasado y ante las promesas incumplidas de cancelación, los jugadores decidieron no entrenarse, una figura que se repite por tercera ocasión en esta gestión.

La planilla mensual bajó con relación al año pasado (de 75.000 a 70.000 dólares mensuales), pero existen procesos administrativos en la Universidad San Francisco Xavier que traban el desembolso de dinero de los auspiciadores para el club capitalino que ocupa el penúltimo lugar de la tabla (4 puntos).