Determinan operar a Omar Morales el lunes en Argentina

El lateral de Wilstermann, Omar Morales, viajará a Argentina para ser operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha por el doctor Hernán Giuria, experimentado galeno que estuvo vinculado al club Rosario Central (equipo de Primera División de Argentina). Sin embargo, queda pendiente definir quién correrá con los gastos de la cirugía que tiene un costo aproximado de 7.000 dólares.

“Ellos (por los dirigentes de Wilstermann) ya definieron todo para la operación, será el lunes 26 en Rosario (Argentina). Ellos hablaron con el médico y gestionaron todo, me dijeron que iban a correr con todos los gastos, pero ahora me dicen que me van a colaborar con la operación. Eso de colaborar quiere decir que no pagarán todo, eso quiero definir con los dirigentes y saber con cuánto me ayudarán”, manifestó el lateral aviador.

El jugador de 30 años espera reunirse con el presidente de la institución, Gróver Vargas, para definir ese aspecto.

Morales sufrió la lesión en el partido de la segunda ronda del torneo Apertura contra Bolívar, al que los rojos vencieron con un concluyente 4-2 en el estadio de Sacaba.

El lateral derecho sólo jugó 25 minutos, ya que ingresó sobre los 15’ de la segunda parte y abandonó el campo de juego a los 40’.

“Me hice solo la lesión, intenté anticiparme a la jugada y sentí el dolor en mi rodilla”, explicó el jugador al recordar el movimiento que hizo previo a la lesión.

Esta herida se hizo el domingo 11 de marzo. Dos días después, tras recibir el resultado de la resonancia magnética, le informaron que tenía una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha (la misma lesión que tuvo el 2017 cuando enfrentó al Atlético Mineiro por la Copa Libertadores). Hasta la fecha pasaron 10 días y el jugador aún no fue sometido a la cirugía que lo dejará fuera de actividad deportiva por siete u ocho meses, aproximadamente.

Dos factores impidieron que Morales aún no sea operado: el primero, por la apretada agenda del médico Giuria y el segundo por el factor económico, al no saber quién cubrirá el costo de la operación.

Al respecto, el presidente de Wilstermann confirmó que el club no cubrirá con el total de la cirugía de Morales. Sin embargo, aseguró que la institución brindará una “colaboración al jugador”, sin brindar detalles sobre el porcentaje con el cual pretenden “ayudar”.

“Vimos la mejor opción para el jugador, será operado en Argentina y será atendido por el médico de Rosario Central. Al futbolista lo vamos a ayudar con un monto que lo manejamos internamente para no tener problemas con los otros jugadores”, indicó Vargas.

Sobre el galeno que realizará la operación, Morales y Vargas coincidieron en que tiene un amplio currículo en este tipo de cirugías por su trabajo en el club Atlético Rosario Central.

El galeno argentino Hernán Giuria es especialista en medicina regenerativa en el deporte.

“Él era médico de Rosario Central hasta el año pasado y dice que es especialista en el tema de la rodilla. La dirigencia, los doctores Alex Antezana y Omar Mustafá gestionaron todo y me dijeron que era la mejor opción, sólo falta ver el tema económico. Espero reunirme esta noche (por ayer) o mañana en la mañana (por hoy) con el presidente del club”, finalizó el futbolista nacido en Villamontes.

EDWARD ZENTENO SERÁ DADO DE ALTA MAÑANA

El capitán del equipo de Wilstermann, Edward Zenteno, superó satisfactoriamente el desgarro de medio centímetro que padeció luego de los compromisos por la Copa Libertadores de América y es probable que mañana reciba el alta médica correspondiente.

“Él (por Zenteno) será dado de alta después del receso. El último informe que recibimos fue que el desgarro ya está consolidado, pero como estamos en receso quiero revisarlo el jueves para dar el alta definitiva”, indicó Luis Montaño, médico de campo del equipo.

Con la recuperación de Zenteno el director técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, podrá contar con el plantel completo a nueve días del compromiso que sostendrá frente a Guabirá en el estadio Municipal de Sacaba por la décima jornada liguera.

Tras la victoria frente a Destroyers (0-2) por la fecha nueve del Apertura, el equipo goza de un descanso, además tuvo maratónicos encuentros que disputó tanto por la Liga como por la Copa Libertadores de América.

El plantel volverá a los entrenamientos mañana a partir desde las 15:00. Según informó el departamento de prensa del club, la sesión se desarrollará en el complejo de la laguna Alalay.

Ahora, los aviadores tienen en la mira a Guabirá, al que vencieron en la primera rueda por 3-1.